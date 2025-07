Gianni Balducci, già presidente di Fimaa Confcommercio La Spezia, nonché membro di giunta dell’associazione spezzina, è stato eletto nel Consiglio nazionale Fimaa, la Federazione italiana mediatori agenti d’affari.

Aderente al sistema Confcommercio-Imprese per l’Italia, Fimaa rappresenta tutto il comparto della mediazione: agenti immobiliari, mediatori merceologici, mediatori creditizi, agenti in attività finanziaria, agenti di servizi vari. La Federazione conta oltre 14 mila imprese associate e oltre 45 mila addetti.

Balducci è stato eletto nel corso delle ultime elezioni associative che si sono svolte a Roma sabato 5 luglio. Insieme a lui entreranno nel Consiglio nazionale altri 30 rappresentanti provenienti da tutta Italia, mentre alla guida è stato riconfermato il presidente Santino Taverna.

«Sono molto contento – commenta Balducci – sia dal punto di vista personale che per l’attività che portiamo avanti come Fimaa La Spezia. È un riconoscimento che conferma come il nostro impegno sia apprezzato anche a livello nazionale. Continuerò a sostenere, con spirito di servizio per l’intera categoria, i valori della formazione e della crescita professionale; indispensabili per un mercato moderno e trasparente».

«Questo risultato – sottolinea – è frutto di un lavoro svolto in un autentico spirito di condivisione, ed è di buon auspicio affinché la federazione possa proseguire nel proprio percorso e raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi nei prossimi cinque anni».