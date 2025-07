Rina, gruppo multinazionale di consulenza ingegneristica, ispezione e certificazione, si è aggiudicata un incarico finanziato dalla Banca mondiale per accelerare la transizione del Brasile verso un’economia a basse emissioni di carbonio. Rina realizzerà uno studio sull’approvvigionamento idrico finalizzato a garantire la disponibilità di acqua per uso industriale necessaria per la produzione di idrogeno verde presso il Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP), polo di riferimento per lo sviluppo sostenibile in Brasile. Il progetto, oltre a promuovere l’innovazione industriale, avrà un impatto positivo anche sul piano ambientale e sociale, contribuendo a migliorare l’accesso all’acqua per le comunità dello stato del Ceará.

Per abilitare la produzione su larga scala di idrogeno verde, lo studio esaminerà due principali strategie di approvvigionamento idrico: il riutilizzo delle acque reflue trattate provenienti dagli impianti di depurazione nella zona ovest di Fortaleza e la desalinizzazione dell’acqua marina. Entrambe le opzioni saranno valutate sotto il profilo della fattibilità tecnica, della sostenibilità economica, dell’impatto ambientale e della compatibilità con le infrastrutture esistenti e il quadro normativo locale.

Lo studio, che sarà realizzato da Rina in collaborazione con l’azienda locale Krypton, fornirà un’analisi comparativa di fattibilità tra il riutilizzo delle acque reflue trattate e la desalinizzazione dell’acqua marina, una valutazione dell’impatto ambientale delle diverse soluzioni considerate, una proiezione della domanda idrica del CIPP nei prossimi cinque-dieci anni, coerente con le previsioni di crescita industriale, un’analisi normativa e infrastrutturale finalizzata a garantire la conformità agli standard brasiliani e un utilizzo efficiente delle reti idriche esistenti.

Un elemento centrale dello studio sarà l’analisi dell’impatto delle infrastrutture proposte sull’accesso all’acqua da parte delle comunità locali, con l’obiettivo di garantire che il progresso industriale contribuisca anche alla più ampia sostenibilità sociale e ambientale del territorio.

Questo incarico segue il successo del primo progetto di consulenza svolto da Rina per il Gruppo Banca Mondiale, focalizzato sulla decarbonizzazione industriale. Questa iniziativa ha incluso la realizzazione di un inventario completo delle emissioni di gas serra, un bilancio energetico e una roadmap per la decarbonizzazione del cluster industriale ad alta intensità energetica della regione. La continuità tra i due progetti consolida il ruolo di Rina come partner strategico nello sviluppo del complesso industriale e portuale di Pecém, destinato a diventare uno dei principali hub brasiliani per l’energia pulita e le esportazioni verdi.

Andrea Pestarino, IFI and Organizations Engineering Commercial Management Director di Rina, ha dichiarato: «Questo progetto testimonia la solidità del know-how globale di Rina e la nostra capacità di metterlo a servizio dello sviluppo industriale sostenibile. Essendo un’organizzazione guidata dalla conoscenza, integriamo esperienze settoriali e geografiche per offrire soluzioni su misura e ad alto impatto. Il contratto con la Banca Mondiale rafforza il nostro impegno a lungo termine nella regione e il nostro contributo al futuro energetico sostenibile del Brasile».