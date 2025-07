Oggi il Consiglio regionale, con un voto unanime, ha approvato la proposta di legge per prorogare le graduatorie degli Operatori Socio-Sanitari (Oss) in Liguria.

Il provvedimento proroga di un anno l’efficacia delle graduatorie in vigore, relative al profilo professionale di operatore sociosanitario e di altre professioni sanitarie, contenuta nella legge 10 del 12 luglio 2024, portando avanti le procedure di assunzione e assicurando la continuità del servizio sanitario regionale. Dall’attuazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

«Una decisione che non era affatto scontata, ma che oggi diventa una potenzialità per il servizio sanitario pubblico e una speranza concreta per centinaia di persone. Una scelta condivisa da tutte le forze politiche, maggioranza e opposizione», commenta il promotore, il consigliere regionale Gianni Pastorino, capogruppo della lista “Andrea Orlando Presidente” in Consiglio regionale e rappresentante di Linea Condivisa.

«Abbiamo bisogno di queste persone – sottolinea Pastorino – perché la sanità ligure è in affanno. Perché tenere in vita queste graduatorie significa evitare il blocco del turnover. E soprattutto significa non sprecare energie, competenze. È un atto di rispetto verso chi ha creduto nel pubblico. E un atto di responsabilità verso chi deve farlo funzionare. Oggi abbiamo dimostrato che si può fare politica guardando in faccia la realtà e rispondendo a bisogni veri. Il nostro servizio sanitario ha bisogno di stabilità, di assunzioni vere e tempestive. Questa proroga è un tassello importante. Ora bisogna continuare su questa strada, senza ambiguità e senza perdere altro tempo».