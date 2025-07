Con il secondo posto nella categoria “Energy“, il record di velocità e il premio speciale Eco-conception, il team UniGe Elettra si è distinto al Monaco Energy Boat Challenge 2025, dal 1° al 6 luglio nel prestigioso Yacht Club del Principato di Monaco.

L’Energy Boat Challenge non è solo una gara, ma è l’evento internazionale di riferimento per i principali attori del settore nautico. L’obiettivo della manifestazione è promuovere uno yachting eco-responsabile e un futuro più sostenibile grazie a fonti di energia alternative. Questa vetrina internazionale riunisce università, aziende e startup da tutto il mondo, spingendole a competere e collaborare nella creazione di imbarcazioni a propulsione innovativa.

Il team Elettra dell’Università di Genova ha gareggiato anche quest’anno con un’imbarcazione elettrica di propria progettazione e realizzazione. Frutto di mesi di intenso lavoro di ricerca e sviluppo, il natante è stato ideato e costruito con un’attenzione particolare all’efficienza energetica, all’innovazione tecnologica e al design sostenibile, con l’obiettivo di dimostrare il potenziale delle tecnologie green nel campo nautico.

La forza del team UniGe Elettra risiede nella sua composizione multidisciplinare, che abbraccia un’ampia gamma di ambiti di studio e ricerca; studenti, studentesse, dottorande e dottorandi provenienti da ingegneria navale, elettrica, elettronica e gestionale, così come da architettura, comunicazione e medicina, collaborano sinergicamente per dimostrare le loro competenze ma anche il loro affiatamento come squadra.

I risultati

Dopo il bronzo del 2024, UniGe Elettra è salita sul secondo gradino del podio nella categoria “Energy”, lanciata nel 2018 dallo Yacht Club de Monaco (Ycm). Questa sfida impone ai concorrenti di progettare il cockpit e il sistema di propulsione più efficiente e duraturo, impiegando esclusivamente fonti di energia alternativa rinnovabile e rispettando un rigoroso limite di 10 kWh di energia immagazzinata a bordo.

Dai risultati parziali che compongono la classifica finale della categoria “Energy” emerge il record di velocità fatto segnare dal natante UniGe pilotato da Camilla Margherita Poggi, studentessa di ingegneria navale: 28 nodi!

UniGe Elettra si è aggiudicata anche il premio speciale Eco-conception come progetto il cui impatto ambientale è, nel suo insieme (sistema di propulsione, design…) e lungo il suo intero ciclo di vita (dall’ideazione allo smaltimento), il più basso possibile.