Nuova vittoria giudiziaria della Regione Liguria nei confronti della Pessina spa in relazione alla risoluzione del contratto nel 2019 “per asseriti gravi ritardi e inadempimenti”nella costruzione del nuovo ospedale Felettino della Spezia. Dopo la sentenza che nell’agosto 2024 ha dichiarato legittima quella scelta compiuta dall’amministrazione Toti, si è chiusa anche la causa di primo grado per la quantificazione del danno a carico della Pessina, che aveva chiesto un risarcimento da 50 milioni di euro: il Tribunale civile di Genova ha respinto ogni istanza della Pessina spa, condannandola a risarcire circa 20 milioni di euro alla Asl5 e alla finanziaria regionale Ire spa.

«Siamo soddisfatti di questa pronuncia, che accoglie in toto le richieste di Asl5 e di Ire, che ringrazio per il lavoro di questi anni – dichiara l’assessore regionale alle Infrastrutture e all’Edilizia ospedaliera Giacomo Raul Giampedrone –. Rimane la consapevolezza che il tempo passato non può essere restituito agli spezzini veri danneggiati di tutta quella vicenda, insieme all’amministrazione regionale che aveva ereditato l’appalto dal centrosinistra. Questa sentenza è certamente un’ulteriore conferma della legittimità della risoluzione del contratto da parte di Ire, partecipata della Regione Liguria, nei confronti della Pessina Spa e quindi della bontà della decisione dell’ex presidente Toti. Quell’appalto era nato male, con un affidamento firmato dall’allora Giunta di centrosinistra a dieci giorni dalle elezioni del 2015 ad una società che si è poi dimostrata totalmente inadatta ad arrivare al termine del percorso previsto. La differenza tra il vecchio appalto e quello attuale affidato alla Guerrato, tra chi sa o non sa fare le cose credo sia sotto gli occhi di tutti: basta osservare l’andamento del cantiere che oggi va avanti spedito, nel pieno rispetto del cronoprogramma, sotto la supervisione del Commissario Fabrizio Cardone. Per la Regione Liguria il Felettino rimane una priorità irrinunciabile: con il presidente Marco Bucci, che mi ha affidato la delega all’Edilizia ospedaliera, ci siamo assunti un impegno preciso e inderogabile. Come assessore regionale, oltre che come spezzino, conosco molto bene la vicenda e sono convinto che insieme al presidente Bucci e al commissario Cardone riusciremo a realizzare quest’opera».

«Siamo contenti della risoluzione positiva in primo grado di questa vicenda – dichiara il direttore generale di Asl5 Paolo Cavagnaro –. Da parte nostra stiamo adempiendo a tutte le richieste giuridiche e abbiamo collaborato con tutta la documentazione necessaria affinché si giungesse a questo risultato, raggiunto grazie all’ottimo operato del nostro ufficio legale, di Ire e della Regione Liguria».