Circle Group parteciperà al Richmond Logistics Forum IT Solutions, in programma dal 5 al 7 luglio 2025 al Park Hotel ai Cappuccini di Gubbio.

Nel corso delle tre giornate di Forum, Circle Group avrà l’opportunità di incontrare alcune tra le principali realtà industriali italiane in occasione di incontri one-to-one e momenti di networking dedicati. L’obiettivo sarà approfondire le principali sfide che le aziende affrontano quotidianamente nella gestione della supply chain, confrontandosi su soluzioni concrete in grado di supportare il percorso di efficientamento dei processi logistici e di trasporto. Tra i temi al centro del confronto: la dematerializzazione documentale (e-Cmr ed e-Ddt), l’utilizzo di tecnologie innovative basate su Intelligenza Artificiale e Machine Learning, lo sviluppo di una logistica sempre più sostenibile, e l’importanza di servizi digitali per la tracciabilità e la visibilità delle merci.

Si analizzeranno inoltre le opportunità, anche in termini di finanziamento, che il Sistema Paese sta offrendo a questo settore. In particolare, un focus su questi temi sarà presentato durante la giornata del 6 luglio quando Luca Abatello, ceo di Circle Group, insieme a Umberto Ruggerone, presidente di Assologistica, terrà un intervento dal titolo “Servizi logistici e interoperabilità: un ecosistema in evoluzione & il ruolo del bando logIN business”. Il contributo offrirà una riflessione approfondita sull’evoluzione del panorama logistico italiano ed europeo, alla luce delle nuove normative e delle opportunità derivanti dalla trasformazione digitale in atto. Tra i temi trattati, sarà dato spazio allo stato di avanzamento dell’e-Cmr, pienamente operativa in Italia dal 26 settembre 2024 e oggi adottata da 39 Paesi, a conferma del crescente impegno verso la digitalizzazione del trasporto e l’interoperabilità tra sistemi nazionali.

Verrà inoltre approfondito il percorso di attuazione del Regolamento di esecuzione (Ue) 2024/1942, pubblicato il 20 dicembre 2024, che introduce regole comuni per l’accesso alle informazioni elettroniche sul trasporto merci, contribuendo alla realizzazione del quadro normativo eFTI. L’obiettivo è una supply chain sempre più digitale, integrata e trasparente, con controlli armonizzati e processi più snelli. Questi strumenti normativi sono pensati per rendere la logistica più efficiente, sicura e sostenibile, attraverso la smaterializzazione dei documenti, la standardizzazione dei flussi informativi e una riduzione dei costi operativi.

L’intervento di Abatello si concentrerà anche sul bando logIN business, in cui Circle Group partecipa come partner strategico e tecnologico a supporto delle aziende per supportare la transizione digitale delle imprese logistiche con soluzioni intelligenti e interoperabili.

«Il nostro obiettivo – dichiara Luca Abatello – è contribuire in modo concreto alla costruzione di un ecosistema logistico digitale, connesso e interoperabile, capace di generare efficienza, trasparenza e competitività per tutti gli attori coinvolti. In un contesto normativo europeo in rapido sviluppo, come dimostrano l’introduzione dell’e-CMR e l’attuazione del regolamento eFTI, è fondamentale che le imprese siano supportate da soluzioni tecnologiche e strategie di transizione adeguate. Circle è pronta a fare la sua parte, perseguendo gli obiettivi del piano industriale “Connect 4 Agile Growth”».

Richmond Logistics Forum IT Solutions, giunto alla sua terza edizione, si conferma come uno dei principali appuntamenti italiani dedicati alla logistico, con un focus specifico sulle Tecnologie intelligenti e innovative (IoT, AI, ML) e sull’Internet of Things. Un punto di incontro imprescindibile per supply chain manager, top e middle manager, imprenditori e player internazionali, alla ricerca di visioni strategiche, soluzioni innovative e best practice per affrontare le sfide di un settore in continua evoluzione.