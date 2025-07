Nella serata di ieri è stato raggiunto l’accordo con Bper Banca rispetto al premio aziendale 2025: si tratta di un premio medio 2.100 euro annuali che contengono un aumento di 250 euro in più rispetto al premio dell’anno scorso e con la caratteristica che questo aumento riguarderà tutti in eguale misura. Lo annuncia un comunicato di Fisac Cgil.

“Si tratta di un buon accordo – dichiara Carlo Gallinotti, coordinatore Fisac Cgil Bper Banca – che consente a lavoratori e lavoratrici della banca un incremento di 250 euro uguale per tutte e tutti. È questo un aspetto che intendiamo valorizzare: i 250 euro complessivi di aumento consentono non solo di ridistribuire una parte di ricchezza a favore di chi lavora, ma di farlo anche in modo da riconoscere lo sforzo lavorativo nella stessa misura al di là del proprio inquadramento”.

Secondo Gallinotti “È inoltre di rilievo, oltreché anch’esso coerente con le istanze portate avanti come Cgil, l’ottenimento di una clausola che, al pari di quanto già previsto per la maternità obbligatoria, rende utili ai fini del percepimento del premio anche gli eventuali periodi di congedo parentale fino a un massimo di 90 giorni”.