Da oggi, nella sala d’attesa dell’area imbarchi dell’Aeroporto Cristoforo Colombo di Genova, i passeggeri in partenza troveranno un nuovo calcio balilla solidale. Grazie alla donazione di Milesi Biliardi – dal 1967 eccellenza italiana nella produzione artigianale di biliardi e calcetti e ambasciatrice del made in Italy nel mondo – prende vita un’iniziativa benefica a favore di Flying Angels Foundation, l’unica organizzazione non profit specializzata nel trasferimento aereo di bambine e bambini gravemente malati che necessitano di cure salvavita non disponibili nei loro Paesi di origine.

Ogni partita giocata rappresenta un gesto concreto di solidarietà: un miglio di volo verso la salute per un bambino in emergenza sanitaria. Ogni euro raccolto attraverso il calcetto sarà infatti interamente devoluto a Flying Angels Foundation, contribuendo alla copertura dei voli salvavita che consentono a bambini affetti da gravi patologie di raggiungere strutture ospedaliere specialistiche.

«Siamo felici di poter continuare la bella collaborazione instaurata negli anni con Flying Angels a supporto della loro missione” – afferma Francesco D’Amico, direttore generale Aeroporto di Genova -. Un gesto semplice e divertente come una partita a calcio balilla può dare un contributo alla guarigione di un bambino gravemente malato e per questo motivo ringraziamo e accogliamo con grande entusiasmo il dono di Milesi Biliardi. Ci auguriamo che tanti viaggiatori scelgano di unirsi a questa iniziativa con un’importante finalità benefica: insieme possiamo fare la differenza, anche con un piccolo gesto»

«Ringraziamo l’Aeroporto di Genova e Milesi Biliardi per questa importante iniziativa, che rappresenta in modo simbolico ed efficace il cuore della nostra missione: mentre si attende un volo, si può contribuire a far partire quello, ben più urgente, di un bambino verso la sua unica speranza di cura – commenta Riccardo Rossano, Segretario Generale di Flying Angels Foundation -. Ogni settimana riceviamo moltissime richieste di aiuto: facciamo il possibile per accoglierne quante più possiamo, ma per riuscirci abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti. Anche un gesto piccolo e semplice, come una partita a calcio balilla, può quindi trasformarsi in un atto di grande generosità e solidarietà».

Questa nuova iniziativa si inserisce in un percorso di collaborazione tra Aeroporto di Genova e Flying Angels Foundation, consolidatosi negli anni attraverso progetti come “Il pesto è buono” – attivo dal 2017 – che ha permesso di raccogliere oltre 39.000 euro grazie alle donazioni dei passeggeri che imbarcano nel bagaglio a mano uno o più barattoli di pesto.