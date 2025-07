Il nuovo gruppo di presidenza e direzione di Cna La Spezia ha incontrato il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, un appuntamento che conferma la disponibilità e l’attenzione del primo cittadino al confronto con il mondo delle imprese.

L’occasione è stata utile a presentare i giovani e le donne entrati nel gruppo dirigenziale della Confederazione, promotori anche di nuove idee ed energie, come ad esempio il primo seminario base sull’intelligenza artificiale in agenda il prossimo 25 luglio.

L’evento si propone di favorire la creazione di sinergie e spazi di condivisione, che possano fungere da catalizzatore per progettualità e opportunità future. Sono stati tanti i temi al centro dell’incontro a partire dalle criticità inerenti ai parcheggi che le imprese avvertono, come le novità a Fossitermi. In questo senso, il sindaco ha ricordato la gratuità dei due parcheggi di interscambio secondo le regole in essere e la prossima apertura/riapertura di altri stalli di sosta. Tra le problematiche principali affrontate la disponibilità di spazi e la ricerca del personale. Le aziende potrebbero crescere e aumentare il Pil ma non trovano personale, spazi e infrastrutture, per la Cna spezzina, dunque, tali aspetti diventano prioritari.

Si è fatto il punto sulle opere in corso: la Variante Aurelia, strategica per le imprese della Val Graveglia, che dovrebbe ripartire; Il cantiere del Felettino finalmente in essere; i lavori di bonifica all’ex Area IP, considerati utili per poter liberare nuove aree. Sul tema della sanità sono state ricordate le richieste fatte prima delle elezioni regionali alla politica e ribadita l’importanza del tema per l’intera comunità degli associati formata, oltre che dalle imprese, da cittadini e pensionati. Ci si è poi confrontati su nautica e portualità, ribadendo di condividere la necessità di mantenere lo scalo spezzino unito a quello di Marina di Cararra nello stesso sistema portuale.

In relazione al turismo Peracchini ha sottolineato che gli eventi del capoluogo sono sempre più attrattivi, mentre Cna ha evidenziato di dover maggiormente puntare a destagionalizzare e tenere il turista, attratto da Cinque Terre e Golfo dei Poeti, qualche giorno in più anche con le proposte dell’entroterra. Il turismo va accolto e gestito al meglio, anche per evitare passaparola negativi che possono invertire la tendenza d’attrazione turistica. In questo senso Cna ritiene importante la realtà de nuovo hub ferroviario di Migliarina per provare a decongestionare la stazione centrale. La nuova presidenza e direzione di Cna La Spezia hanno ritenuto utile e costitutivo l’incontro con il primo cittadino e in questi mesi proseguiranno i momenti di confronto con i referenti istituzionali e politici del territorio.