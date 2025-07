Il Comune di Varazze ospita, dal 1° al 5 luglio, le giornate inaugurali del festival diffuso “Abitare la vacanza. Architetture per il tempo liberato”, un progetto che − si legge nella nota di presentazione − attraversa la costa ligure per raccontare, con linguaggi contemporanei, come il tempo libero e la villeggiatura abbiano trasformato il paesaggio, le architetture e l’identità stessa delle nostre comunità.

Per Varazze, il festival rappresenta un’opportunità di valorizzazione del proprio patrimonio storico e architettonico. Non solo un evento culturale, ma uno strumento concreto per rileggere il passato e immaginare con consapevolezza il futuro della città, del suo paesaggio costiero e del modo in cui viene vissuto il territorio.

Promosso dalla soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Imperia e Savona (Sabap Im-Sv) e dalla Direction régionale des Affaires culturelles Provence-Alpes-Côte d’Azur (Drac Paca), curato da Gloria Bovio, Andrea Canziani ed Emanuele Piccardo, il festival è realizzato con la collaborazione dell’associazione plug_in, dell’impresa culturale Dialoghi d’Arte e con il sostegno di numerosi Enti e istituzioni. Il Comune di Varazze ha aderito con entusiasmo, partecipando attivamente alla co-organizzazione delle attività mettendo a disposizione luoghi, energie e risorse.

«Ringraziamo vivamente tutti i soggetti promotori e organizzatori, in particolare la Soprintendenza, per aver scelto Varazze come luogo di apertura del festival − interviene il sindaco Luigi Pierfederici − abbiamo creduto sin da subito nella visione di questo progetto e abbiamo voluto cogliere con decisione l’opportunità di riaccendere l’attenzione sul valore culturale, urbanistico e sociale della nostra storia turistica e architettonica, in particolare nell’area dei Piani di Invrea, simbolo di una stagione innovativa della villeggiatura italiana. Proprio in questa prospettiva, la facciata del Palazzo Comunale ospita due grandi immagini fotografiche, parte delle installazioni artistiche del festival. Le opere, entrambe realizzate dal fotografo Marco Introini, ritraggono due significativi esempi di architettura residenziale ai Piani di Invrea: il Condominio Centro, progettato da Ignazio Gardella, e il Condominio Scogli Neri, opera di Marco Zanuso. Le fotografie sono incluse nella mostra sfogliabile “MiraMare”, cuore visivo del festival, e raccolte nell’omonimo volume fotografico realizzato dagli artisti in residenza».

Il Comune di Varazze invita tutta la cittadinanza a partecipare agli eventi in programma, “a scoprire luoghi e visioni, a condividere ricordi e riflessioni: perché conoscere il proprio territorio è il primo passo per costruire una comunità più consapevole, attenta e capace di progettare il domani”.

Dopo Varazze, il festival proseguirà a Ospedaletti dall’8 al 13 luglio, per poi attraversare il confine nel mese dell’architettura del 2025 grazie alla collaborazione tra i ministeri della Cultura italiano e francese, con tappe a Côte d’Azur e il Var, a Mentone e Hyères, fino al 2026, in un dialogo transfrontaliero che intreccia architettura, paesaggio e memoria condivisa. Per maggiori informazioni consultare il sito abitarelavacanza.it.