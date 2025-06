Waddi srl, società genovese specializzata in ricerca e selezione del personale e consulenza HR, ha ricevuto il premio “Le Fonti Awards 2025” nella categoria “Eccellenza dell’anno – Consulenza Risorse Umane”. Il riconoscimento premia l’impegno costante dell’azienda nel supportare la crescita delle pmi attraverso soluzioni su misura per la gestione e lo sviluppo del capitale umano.

Fondata da Selene Marone e Clio Basso, Waddi si distingue per l’approccio “sartoriale” alla selezione, l’elevato tasso di successo nei processi di ricerca, e la profonda conoscenza del tessuto imprenditoriale locale, con un focus su Liguria e Basso Piemonte.

“Questo premio non è solo un riconoscimento al nostro lavoro, ma anche una spinta a continuare ad affiancare le imprese del territorio nella sfida più grande: attrarre e trattenere talenti”, commentano in una nota Selene Marone e Clio Basso.

Un premio che arriva insieme alla pubblicazione del libro “Talenti su Misura” pubblicato dalle due fondatrici, una guida pratica per imprenditori e manager che desiderano migliorare i processi di assunzione e valorizzazione delle risorse umane. Il libro è disponibile su Amazon e nelle principali librerie ed è stato concepito come un punto di riferimento per le pmi del territorio.

Waddi si rivolge principalmente alle pmi nei settori ict, elettronica e automazione, impiantistica, shipping, servizi e energia, offrendo soluzioni flessibili e consulenza diretta. Tra i suoi punti di forza: copertura multisite, consulenza HR personalizzata e una rete territoriale consolidata.

Prossimi appuntamenti: nuova sede ed evento “Talenti su Misura Live”: per celebrare il premio e il lancio del libro, Waddi organizzerà a settembre un evento esclusivo nella nuova sede genovese. L’iniziativa sarà dedicata ad aziende e professionisti interessati a ottimizzare i processi di selezione e gestione del personale.