È stata consegnata oggi Green Heart, la seconda unità della innovativa linea “Green”, progettata e costruita in Italia dal cantiere San Giorgio del Porto. La nave, battezzata lo scorso mese, entra a far parte della flotta di Genova Trasporti Marittimi, società armatoriale presieduta da Beniamino Maltese e partecipata da Finsea e San Giorgio del Porto.

“Come la Green Pearl, anche Green Heart incarna i più avanzati standard di sostenibilità e tecnologia, ponendosi all’avanguardia nel panorama navale europeo – scrive il cantiere genovese -. Si tratta infatti di una nave ibrida ad altissima densità tecnologica, dotata di un sofisticato sistema a batterie in grado di coprire fino al 25% della propulsione a zero emissioni, oltre che di motori dual fuel alimentabili a metanolo e biometanolo“.

La nave è dotata di propulsori azimutali a elica intubata, che garantiscono massima manovrabilità anche nei porti storici più complessi. A banchina, l’unità si può alimentare direttamente dalla rete elettrica ricaricando le batterie, le quali forniscono energia a tutti i sistemi di bordo durante le manovre e le operazioni di bunkering. In navigazione le batterie operano in modalità peak shaving, riducendo i picchi di carico e migliorando l’efficienza complessiva dei generatori, con un impatto significativo sul contenimento dei consumi e delle emissioni.

“Con Green Heart si rafforza ulteriormente lo standard del Green & Tech Shipbuilding, un settore in forte espansione a livello globale ma ancora poco presidiato in Italia. San Giorgio del Porto ha scelto di investire in questa direzione, ponendosi oggi come uno degli attori più dinamici nella transizione energetica del comparto marittimo”, scrive la società.

“Il trend globale nella costruzione di impianti per Lng e metanolo è in costante crescita, alimentando una domanda solida di mezzi per la loro distribuzione. In particolare, l’Italia rischia, in assenza di un presidio industriale, di lasciare spazio a operatori stranieri, già attivi e consolidati in Nord Europa e Far East”.

Genova Trasporti Marittimi è un veicolo armatoriale concepito come incubatore di progetti navali ad alta tecnologia, finalizzati a supportare la transizione energetica. La società dispone di un order book consolidato per nuove unità dual fuel, segmento che ha ormai superato, in termini di ordinativi, quello della propulsione tradizionale. Con un approccio da preferred partner, Genova Trasporti Marittimi si rivolge a “operatori che ricercano navi tailor made”, sostenendo l’iniziativa con capitale e accompagnando le fasi di progettazione e costruzione, per poi cedere, in tutto o in parte, le unità a operatori di trasporto o a strutture di distribuzione small scale dei nuovi carburanti.

Lo scafo della Green Heart è stato costruito presso lo stabilimento del gruppo GIN a Piombino, varato a fine 2024 e successivamente trasferito a Genova per l’allestimento finale tramite la barge semisommergibile Arcalupa, simbolo dell’integrazione operativa tra i poli produttivi del gruppo a Genova, Piombino e Marsiglia.