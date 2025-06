In occasione dei festeggiamenti per Nostra Signora di Montallegro, patrona di Rapallo, ci saranno due treni straordinari da domani, martedì 1° luglio 2025, fino a venerdì, 4 luglio: lo ha disposto Trenitalia su richiesta della Regione Liguria.

«Abbiamo messo in campo un potenziamento importante, non solo per la serata del 2 luglio come avvenuto nel 2024, ma anche per quella precedente e quella successiva – dichiara l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola -. Con due convogli aggiuntivi, dalla Spezia Centrale a Santa Margherita Ligure e viceversa, offriremo migliorie significative a tutti coloro che sceglieranno il treno per muoversi verso Rapallo»”.

Nel dettaglio:

Dall’1 al 3 luglio

Treno 94226 dalla Spezia Centrale (ore 18.42) a Santa Margherita Ligure (ore 20) con arrivo a Rapallo previsto per le ore 19.56 e fermate intermedie a: Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza, Monterosso, Bonassola, Framura, Deiva Marina, Moneglia, Sestri Levante, Lavagna, Chiavari, Zoagli.

Dal 2 al 4 luglio

Treno 94267 da Santa Margherita Ligure (0.43) alla Spezia Centrale (2.07) con passaggio a Rapallo alle 0.47 e fermate a: Zoagli, Chiavari, Lavagna, Sestri Levante, Moneglia, Deiva Marina, Framura, Bonassola, Levanto, Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola, Riomaggiore.