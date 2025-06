A seguito dell’avviso emesso dal ministero della Salute nella città di Genova per ondata di calore di Livello 3 (rosso) nella giornata di oggi, di domani martedì 1 luglio e di mercoledì 2 luglio, il Coc si è riunito per definire le azioni previste dal Piano di Protezione civile per il rischio ondate di calore.

Il livello “rosso” prevede condizioni elevate di rischio persistenti, temperature elevate e condizioni meteorologiche, che possono avere effetti negativi sulla salute in particolare su anziani, bambini, persone con malattie croniche.

Si raccomanda di osservare regole utili a prevenire i rischi. Si deve evitare, per quanto possibile, di uscire e comunque di prolungare l’esposizione nelle ore più calde della giornata, dalle 11 alle 18. Tale comportamento è particolarmente necessario per gli anziani, i bambini e le persone con patologie. Si consiglia di bere acqua con regolarità, escludere gli alcolici e le bibite gassate o gelate e consumare pasti leggeri e poco conditi.

È possibile trovare ambienti climatizzati o ventilati in alcune biblioteche e centri civici del Sistema Bibliotecario Urbano:

Municipio I Centro Est: Berio – De Amicis

Municipio III Bassa Valbisagno: Lercari

Municipio IV Media Valbisagno: Saffi

Municipio VI Medio Ponente: Bruschi Sartori

Municipio VII Ponente: Benzi

Sono climatizzate anche la Biblioteca di Storia dell’Arte, all’interno del Centro di documentazione in via ai Quattro Canti di S. Francesco, e la Biblioteca Museo dell’Attore di via del Seminario 10.

Sul sito del Comune, nella sezione dedicata al programma “Estate sicura”, sono riportati gli elenchi delle biblioteche e dei musei climatizzati sul territorio comunale e delle sale e spazi climatizzati per Municipio con relativi orari di apertura.

In caso di emergenza è possibile contattare il numero verde 800-59523235 per informazioni e orientamento ai servizi sociali e di assistenza, dalle 8 alle 20.