Sono ufficialmente aperte, dal 23 giugno al 7 novembre 2025, le iscrizioni ai due nuovi percorsi formativi proposti da Its Turismo Liguria, entrambi completamente gratuiti.

Food & Beverage Manager: finanziato dal Programma regionale Fondo sociale europeo – Fse+ 2021-2027 Priorità 2 – Istruzione e Formazione – Obiettivo Specifico 4.6 (OS f). Il profilo in uscita è quello di un tecnico specializzato che troverà impiego nella gestione dei servizi di accoglienza di attività ristorative. Il percorso formativo prevede la preparazione di una figura esperta nei processi di ristorazione, con una solida conoscenza delle specificità del territorio ligure. Questa figura sarà in grado di valutare il potenziale dell’offerta enogastronomica locale, promuovendone la valorizzazione in chiave contemporanea. Oltre alle competenze tecniche legate al servizio, si richiederanno abilità specifiche in sommellerie, bartending e caffetteria, per offrire un’esperienza completa e qualificata al cliente. Il profilo sarà ulteriormente arricchito da competenze imprenditoriali, con particolare attenzione al marketing, alla promozione del territorio e alla gestione delle risorse umane. L’obiettivo è formare un professionista capace di coniugare tradizione e innovazione, capace di valorizzare le eccellenze locali attraverso una gestione efficace e sostenibile dell’attività ristorativa.

Esperto di Gestione delle Strutture Turistico-Ricettive: finanziato dall’Unione europea – Next Generation Eu (Pnrr). Il profilo in uscita integra competenze in marketing e promozione del territorio, pianificando e organizzando strategie di commercializzazione anche attraverso strumenti di AI e one-to-one marketing. Sa customizzare l’offerta, definendo strategie di fidelizzazione e customer satisfaction. Analizza il mercato turistico in termini di domanda e concorrenza, pianificando il posizionamento dell’impresa. Coordina la qualità dei servizi, i rapporti con fornitori e clienti interni/esterni e gestisce le risorse umane. Definisce strategie di revenue management e partecipa ai processi amministrativo-contabili. Il legame col territorio si esprime nella valorizzazione dell’offerta locale, nel monitoraggio del potenziale turistico e nella costruzione di esperienze personalizzate e sostenibili, in rete con l’ecosistema ospitale regionale.

I percorsi hanno durata biennale, per un totale di 1800 ore di formazione, di cui 800 ore svolte direttamente in aziende selezionate del settore. Un’opportunità formativa concreta e professionalizzante, pensata per preparare figure tecniche altamente specializzate, pronte ad affrontare le sfide del turismo contemporaneo.

Al termine dei corsi, i partecipanti conseguiranno un diploma di specializzazione tecnica superiore per le tecnologie applicate, riconosciuto a livello nazionale e corrispondente al quinto livello del Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF).

Aldo Werdin, presidente dell’Its Turismo Liguria e presidente Federalberghi Liguria commenta: «La bella notizia della nuova apertura per i due corsi di Food&Beverage Manager e di Esperto di Gestione delle strutture turistico – ricettive conferma l’ interesse che attualmente stimola il settore legato al turismo. Spero ci sia un numero crescente di iscrizioni in modo tale di ridurre nel tempo la richiesta di assunzioni di addetti specializzati e poter migliorare di conseguenza il livello dello standard di servizio».

Per presentare domanda di iscrizione e consultare tutte le informazioni – requisiti, programma formativo, modalità di candidatura e link diretto al portale ministeriale – è possibile visitare il sito ufficiale www.itsturismoliguria.it.