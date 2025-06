La sindaca di Genova Silvia Salis ha conferito a cinque consiglieri comunali altrettante deleghe.

Alla consigliera comunale Vittoria Canessa Cerchi la sindaca Salis ha conferito la cura degli specifici interessi in materia di “Individuazione di piani di promozione, organizzazione e di gestione della manifestazione della 97° Adunata dell’Associazione Nazionale degli Alpini, che si svolgerà nell’anno 2026, funzionali a ospitare l’evento sul territorio cittadino” nell’ambito della funzione relativa a “Grandi eventi”, a sé riservata con proprio provvedimento n. 184 dell’11/06/2025.

Al consigliere comunale Lorenzo Garzarelli la sindaca ha affidato la delega per la cura degli specifici interessi in materia di “Predisposizione di un modello organizzativo, di gestione, di realizzazione e di promozione, secondo principi di efficienza, dei principali eventi, anche di carattere sportivo, a livello locale” nell’ambito della funzione relativa a “Grandi eventi“, a sé riservata con proprio provvedimento n. 184 dell’11/06/2025.

Alla consigliera comunale Francesca Ghio è stato affidato l’incarico relativo alla “Predisposizione di proposte progettuali di interesse per la Civica amministrazione in tema di tutela degli Animali e Politiche per i Giovani” e alla “Promozione di azioni atte a migliorare la sostenibilità e la giustizia delle economie legate alle politiche del cibo” nell’ambito delle funzioni relative alle materie “Animali” e “Politiche per i giovani”, a sé riservate dalla sindaca con proprio provvedimento n. 184 dell’11/06/2025.

Al consigliere comunale Si Mohamed Kaabour la cura degli specifici interessi in materia di “Individuazione di piani di coordinamento e sviluppo delle relazioni internazionali istituzionali dell’Ente e predisposizione di progetti di cooperazione internazionale funzionali allo scambio di esperienze e alla promozione del territorio a livello globale” relativamente alla funzione di “Relazioni internazionali” a sé riservata con proprio provvedimento n. 184 dell’11/06/2025.

Al consigliere comunale Enrico Vassallo è stata affidata la delega alla cura degli specifici interessi relativamente alla “Realizzazione di progetti specifici e pianificazione di interventi volti a garantire la stabilizzazione e la valorizzazione dei versanti delle vallate cittadine” per l’attività relativa alla tutela e sviluppo delle vallate.

Ogni incarico, coordinato dalla sindaca Salis, sarà svolto in diretto raccordo con le civiche Direzioni e gli altri soggetti dell’Amministrazione competenti per materia, operando, inoltre, in stretta connessione con l’Area Gabinetto del Sindaco per il corretto rapporto con i diversi soggetti istituzionali coinvolti.