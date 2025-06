Chiusura in netto rialzo per le Borse europee dopo la conferma dell’accordo commerciale sui dazi siglato da Usa e Cina e la notizia, riportata dall’agenzia Bloomberg, per cui l’Unione Europea e gli Stati Uniti ritengono di poter raggiungere un accordo commerciale prima del 9 luglio. Milano segna +0,99%, Madrid +1,11%, Londra +0,72%, Parigi +1,78%, Francoforte +1,62% mentre Wall Street procede in positivo. Spread Btp/Bund sui 91 punti (variazione -1,30%, rendimento Btp 10 anni +3,50% rendimento Bund 10 anni +2,59%).

A Piazza Affari brillano Prysmian (+5,64%) e il comparto auto, con con Stellantis (+4,66%) e Ferrari (+3,99%) nelle prime posizioni. In coda Mps (-1,82% a 7,11 euro), così agli attuali corsi di mercato lo sconto dell’ops lanciata sulle azioni di Mediobanca (-0,03%) – offerta che l’ad Nagel è tornato a bocciare – è superiore al 7%.

L’euro sale a 1,1716 dollari, (da 1,1694 alla vigilia), l’euro/yen è a 169,60 (da 168,83) e il dollaro/yen a 144,76 (da 144,359). Oro in calo, con il contratto spot – 1,3% a 3.271 dollari l’oncia

In rialzo il petrolio, con il Wti a 66 dollari al barile (+1,2%) e il Brent a 68,3 dollari (+0,9%).