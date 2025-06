Sono ufficialmente conclusi, nel rispetto dei tempi previsti, i lavori di adeguamento elettrico del binario 2 della stazione ferroviaria di Ventimiglia. Un intervento da 2,5 milioni di euro complessivi, a carico di Rete Ferroviaria Italiana, che segna un importante passo in avanti, richiesto dall’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola, per arrivare entro dicembre 2027, secondo cronoprogramma fornito dalla stessa azienda di d’infrastrutture del Gruppo FS alla Regione Liguria, al completamento dell’opera su tutti gli otto binari e ad avere dunque la possibilità di far arrivare nella città di confine tutti i treni della flotta ligure, tra le più giovani d’Italia, compresi quelli di nuova generazione.

Nel dettaglio il termine dell’intervento sul secondo binario, che segue quello già realizzato sul primo binario, passato da 1500 a 3000 volt e concluso nel corrente mese di giugno, permetterà a tutti i treni Vivalto di arrivare a Ventimiglia, sostituendo progressivamente i più datati mezzi cosiddetti a “media distanza”, e di sostare sui binari mantenendo il comfort di viaggio, ovvero l’aria condizionata in estate e il riscaldamento in inverno.

«Un primo passo concreto da quando, come Regione Liguria, abbiamo chiesto a Rfi una forte accelerazione sull’adeguamento elettrico della stazione ferroviaria di Ventimiglia – dichiara l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola − con il termine dei lavori sul binario 2 si conclude, secondo cronoprogramma e per questo ringraziamo l’azienda, un intervento propedeutico all’attivazione di tutti gli otto binari. Opera per cui sono stati investiti 7 milioni di euro complessivi di cui 4,5 derivanti da fondi regionali. Accogliamo dunque con grande favore questa fine lavori che ci consentirà di avere un primo miglioramento, nel frattempo continueremo a monitorare la situazione affinché il tutto sia concluso, come da accordi, entro il 2027 per portare finalmente a casa un risultato atteso per troppi anni da tutto il territorio di Ponente, da chi lo abita e da chi lo frequenta per lavoro o turismo».