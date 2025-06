È stato presentato oggi a Palazzo San Giorgio di Genova il progetto europeo “Vague – VAlorisation de l’enerGie prodUite par la mEr“, dedicato allo studio e alla valorizzazione dell’energia da moto ondoso nel Mar Mediterraneo. Capofila Regione Liguria, il progetto vede la partecipazione di università, enti portuali e partner istituzionali e scientifici italiani e francesi, con l’obiettivo di promuovere una nuova filiera industriale nel settore delle energie rinnovabili marine.

“Vague”, finanziato dal Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2021-2027, intende rafforzare la competitività e la sostenibilità ambientale dell’area di cooperazione transfrontaliera, promuovendo lo sviluppo tecnologico, l’innovazione e la governance multilivello nel settore della blue economy. Il progetto ha un budget complessivo di circa un milione e 850 mila euro.

“Vague” si articola in diverse fasi: mappatura tecnica e ambientale dell’area, analisi delle tecnologie disponibili, sperimentazione in laboratorio e in mare, coinvolgimento degli stakeholder locali e internazionali, comunicazione e disseminazione dei risultati. Sarà inoltre realizzata una piattaforma WebGIS aperta al pubblico, utile a valutare il potenziale energetico di specifici siti nel bacino del Mediterraneo.

«Con Vague vogliamo compiere un passo decisivo verso lo sfruttamento sostenibile delle risorse marine – dichiara l’assessore regionale all’Energia Paolo Ripamonti – la Liguria, con il suo patrimonio costiero e portuale, è il contesto ideale per sperimentare e sviluppare tecnologie che consentano di produrre energia pulita dal moto ondoso. È una sfida strategica, non solo in chiave ambientale, ma anche industriale ed economica. Puntiamo a costruire una filiera innovativa che generi occupazione, attragga investimenti e contribuisca alla decarbonizzazione del nostro sistema produttivo».

La presentazione di oggi ha dato ufficialmente il via alle attività progettuali, che si svilupperanno nel triennio 2025-2028 e saranno accompagnate da eventi, incontri con il territorio e campagne informative. È intervenuto da remoto anche Jean Félix Acquaviva, consigliere dell’Assemblea della Corsica.

Per maggiori informazioni sul progetto e per consultare l’elenco completo dei partner è possibile collegarsi al sito di Vague.