Corsica Sardinia Ferries e Farmina Pet Foods rinnovano la partnership anche per il 2025, per viziare ancora di più gli amici a 4 zampe, che partiranno a bordo delle Navi Gialle.

Su tutte le linee servite dalla compagnia, i cani sono ospiti graditi: le navi offrono cabine dedicate, che sono allestite per ospitare gli amici a quattro zampe, e ponti esterni accessibili per passeggiate e soste, grazie all’apposita zona igiene animali. Sulle Navi Gialle i cani possono viaggiare liberamente, con i loro padroni, accompagnandoli in tutte le aree pubbliche. Anche al ristorante, in uno spazio “riservato”.

Anche per il 2025, agli amici a quattro zampe che viaggeranno con Corsica Sardinia Ferries, a bordo di tutte le navi della flotta, sarà riservata un’accoglienza speciale: grazie alla collaborazione con Farmina Pet Foods, ci sarà in omaggio un “assaggio goloso” e i padroni a potranno ottenere gratuitamente una consulenza nutrizionale personalizzata e uno sconto dedicato.

Sulle navi di Corsica Sardinia Ferries è diffuso un vademecum per gli amici a quattro zampe e, soprattutto, per i loro padroni. «Qui sono indicate, in maniera chiara e accattivante, le buone maniere “canine”. Un galateo, con poche e semplici regole per salvaguardare il benessere e il comfort di tutti i passeggeri a bordo e rendere più piacevole il viaggio anche per i pet» commenta Cristina Pizzutti, responsabile Comunicazione e Marketing di Corsica Sardinia Ferries.