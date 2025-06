Magellan Circle insieme all’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale organizza la seconda edizione di “Offshore Wind Revolution: Building the Industry and Getting the Ports Ready” (7 e 8 ottobre, Palermo), dedicato al confronto tra i principali attori della filiera eolica offshore.

Al centro del format vi sono working group tematici, volti a favorire un dialogo concreto tra imprese, istituzioni e stakeholder, con l’obiettivo di rendere l’iniziativa uno strumento di stimolo e supporto reale allo sviluppo del settore eolico offshore in Italia e nel Mediterraneo.

«In questa seconda edizione, metteremo a fuoco le prospettive globali ed europee, ma soprattutto ci concentreremo sul contesto italiano, affrontando in modo diretto le sfide normative, autorizzative e industriali che ancora ostacolano lo sviluppo del settore. Il dialogo con il territorio e con gli stakeholder locali sarà centrale, così come lo sarà il contributo della dimensione internazionale, fondamentale per integrare il Mediterraneo in una visione più ampia e condivisa di sviluppo», ha dichiarato Alexio Picco, presidente di Magellan Circle.

Maggiori informazioni a questo link.