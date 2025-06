Orizzonte Sistemi Navali (Osn), la joint venture partecipata da Fincantieri e Leonardo, con quote rispettivamente del 51% e del 49%, e Occar (Organisation for Joint Armament Co-operation) hanno firmato il contratto di supporto in esercizio Through Life Sustainment Management (Tlsm 2), proseguendo una collaborazione strategica di lunga data avviata con la consegna delle prime fregate della classe Fremm e il relativo supporto logistico. Il Tlsm2 è un contratto di supporto in servizio di tutti i sistemi e apparati delle unità Fremm costruite e consegnate da Osn alla Marina Militare.

L’accordo, sottoscritto dall’amministratore delegato di Orizzonte Sistemi Navali, Giovanni Sorrentino, e dal direttore di Occar, Joachim Sucker, ha un valore complessivo di circa 764 milioni di euro (di cui circa 335 milioni in opzione). Sono contestualmente in fase di firma i relativi contratti di sub-fornitura con Fincantieri e Leonardo, che avranno rispettivamente un valore pari a circa 265 milioni di euro (di cui circa 130 in opzione) e circa 190 milioni di euro (di cui circa 78 in opzione) oltre che con le altre aziende del comparto, tra cui Mbda, Elettronica e Tmds.

Il contratto rappresenta un passo significativo nel percorso di rafforzamento delle capacità operative e manutentive della flotta Fremm, riferimento tecnologico per la Marina Militare. Tra gli altri partner industriali coinvolti figurano anche Mbda, Elettronica e numerose piccole e medie imprese del comparto navale ed elettronico italiano.

Con una durata di cinque anni e mezzo, il Tlsm2 introduce un modello di sinergia ancora più innovativo e integrato tra l’industria nazionale ed estera e la Marina Militare, volto a ottimizzare l’efficienza e la resilienza del sistema logistico nazionale.

Uno degli aspetti più rilevanti del programma riguarda l’integrazione dell’industria e del relativo personale nei processi, nei sistemi informativi e nei siti di Marina Militare, con un focus particolare sulla gestione sempre più precisa e puntuale dei materiali e sulla pianificazione della manutenzione preventiva. In tale contesto, risulta fondamentale anche l’utilizzo sistematico e la rendicontazione dei servizi attraverso le piattaforme informative utilizzate dal personale della Marina Militare.

Centrale è anche il supporto ingegneristico, orientato all’ottimizzazione complessiva del sistema di supporto alle unità navali, incluse attività a terra o interventi strutturali specifici. Le grandi manutenzioni saranno pianificate ed eseguite durante i periodi di sosta delle Unità per garantire la disponibilità e minimizzare l’impatto operativo.

Il rinnovo del contratto Tlsm conferma la sinergia tra Osn, tra Fincantieri e Leonardo, Occar e la Marina Militare, nel segno dell’eccellenza tecnologica, della sostenibilità operativa nel lungo periodo e della valorizzazione delle competenze nazionali.

Pierroberto Folgiero, amministratore delegato e direttore generale di Fincantieri, ha commentato: «Il supporto post-vendita rappresenta oggi una capacità strategica tanto determinante quanto la costruzione stessa delle navi. È in questa competenza che si gioca una parte essenziale della continuità operativa e dell’efficacia complessiva dello strumento navale nel tempo. Su questo fronte, si è consolidata una simbiosi profonda tra la Marina Militare e Fincantieri, fondata su una collaborazione strutturata, continuativa e ancorata a una fiducia reciproca, che costituisce oggi un elemento distintivo del sistema industriale nazionale. Proprio per questo, Fincantieri sta investendo con decisione nel potenziamento dell’offerta di servizi post-vendita, attraverso una linea di business dedicata, che l’azienda sta promuovendo con crescente determinazione anche su scala internazionale».

Carlo Gualdaroni, co-general manager Business di Leonardo e presidente di Orizzonte Sistemi Navali, ha dichiarato: «Questo programma conferma non solo il nostro impegno nella progettazione e fornitura di soluzioni e capacità integrate all’avanguardia nel campo dei sistemi per impieghi navali, ma anche nel garantire – in coordinamento con i nostri partner – una presenza costante a sostegno delle attività operative della Marina Militare con servizi innovativi e moderni. Sono questi servizi che garantiscono la possibilità di ottenere il massimo dalle dotazioni tecnologiche avanzate di cui l’operatore finale dispone. Continueremo a lavorare in sinergia con la Forza Armata sempre all’insegna dei principi di efficienza ed efficacia operativa».

Giovanni Sorrentino, amministratore delegato di Orizzonte Sistemi Navali, ha dichiarato: «La firma di questo contratto rappresenta un passo decisivo nel rafforzamento della capacità operativa e della sostenibilità a lungo termine delle nostre unità navali. È il frutto di una visione condivisa tra Forze Armate e Industria, orientata a garantire efficienza, innovazione e continuità nel supporto logistico. Questo traguardo testimonia il valore della cooperazione e l’impegno con cui costruiamo insieme il futuro della difesa».

Quella con Fincantieri costituisce un’operazione tra parti correlate di maggiore rilevanza. Per Leonardo, il previsto contratto di sub-fornitura, rappresenta un’operazione con parte correlata di minore rilevanza in virtù del valore del contratto e degli indici di rilevanza applicabili alla fattispecie. Entrambe le operazioni sono definite nel rispetto della relativa normativa applicabile e beneficiano dell’esclusione dal regime procedurale prevista per le operazioni con società controllate (anche congiuntamente), ai sensi della vigente disciplina e delle rispettive procedure adottate.

In foto, da sinistra a destra: Luigi Durante, Giovanni Sorrentino, Giuseppe Abbamonte, Joachim Sucker, Amm. Matteo Bisceglia