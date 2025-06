A Genova ondata di calore di livello 1 per domani, mercoledì 25 giugno, e dopodomani

Alle ore 8.00 previsti 26°C, temperatura massima percepita 32°C

A Genova emanato l’avviso per ondata di calore livello 1 per domani, mercoledì 25 giugno, e dopodomani, giovedì 26 giugno. La previsione, per entrambe le giornate, è di 26°C alle ore 8.00, con temperatura massima percepita di 32°C .

