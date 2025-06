L’amministrazione comunale di Sestri Levante ha approvato il progetto di fattibilità per l’installazione 30 nuove telecamere per la videosorveglianza e presentato richiesta di finanziamento al ministero dell’Interno.

Le nuove ottiche saranno installate in via Bologna, nella zona artigianale di via Latiro, a Riva Trigoso (via Ponzerone, piazza della Croce Verde, via del Petronio, via mons Vattuone, via Aurelia), in via Terzi zona ospedale, in via Antica Romana Occidentale e Orientale, in via Baden Powell (controllo parcheggio bus turistici) e nelle pertinenze dei cimiteri cittadini.

L’importo complessivo è di 136 mila euro di cui 30 mila a carico del Comune.

Dichiara il sindaco Francesco Solinas: «La videosorveglianza è uno strumento ormai imprescindibile per il controllo e la sicurezza del territorio. Con questo progetto andremo a coprire zone della città molto importanti ma che attualmente non sono raggiunte dalle telecamere».

Attualmente in città sono presenti 534 telecamere a cui a breve se ne aggiungeranno altre nelle frazioni.