Si è svolta questa mattina la manifestazione promossa nell’ambito dello sciopero dell’area scuola del Comune di Genova, che ha visto una significativa partecipazione di lavoratrici, lavoratori e famiglie.

Una delegazione è stata ricevuta dall’assessore ai Servizi educativi e al personale, Rita Bruzzone, e dal direttore del servizio, Giacomo Tinella.

“Nel corso dell’incontro − si legge nella nota della Funzione Pubblica Cgil di Genova − abbiamo rappresentato tutte le criticità che da anni affliggono il settore, con gravi ricadute su personale e utenza. In particolare, abbiamo evidenziato: la cronica carenza di personale, educativo e amministrativo, che rende difficile garantire un servizio di qualità; l’assenza di un’offerta formativa certa e definita, necessaria per poter programmare con coerenza gli organici; la richiesta inaccettabile di scaricare sul personale responsabilità che spettano unicamente all’Amministrazione. La decisione di non prendere in considerazione le adesioni per il servizio estivo e di esternalizzarlo completamente”.

Bruzzone, riferisce la Funzione Pubblica Cgil, ha manifestato piena disponibilità all’ascolto e l’impegno a porre i servizi educativi tra le priorità dell’agenda politica, con l’obiettivo anche di procedere all’assunzione del personale precario.

“Abbiamo sottolineato con forza che non è più tollerabile affrontare ogni anno scolastico in condizioni emergenziali e che serve un cambio di passo concreto. In tal senso, abbiamo chiesto che durante la pausa estiva si apra un vero confronto, per arrivare a settembre con un servizio riorganizzato, strutturato e adeguato ai bisogni delle bambine, dei bambini e delle famiglie della città. Lo sciopero di oggi è stata un’importante tappa del percorso di rivendicazione che la Fp Cgil come unica organizzazione sindacale insieme alla lavoratrici e ai lavoratori del settore, sta portando avanti da ormai due anni con coerenza e determinazione. Siamo come sempre al fianco dei lavoratori e della cittadinanza”.

«È stato un incontro positivo in cui come amministrazione abbiamo preso il chiaro impegno di valorizzare il servizio scolastico 0-6, i servizi alle famiglie, alle bambine e ai bambini – dichiara Bruzzone al termine dell’incontro – il primo approfondimento con gli uffici comunali competenti metterà al centro il tema del precariato per attivare la stabilizzazione del personale precario del settore scuola. Il prossimo 25 giugno abbiamo già fissato un tavolo sindacale per presentare il piano dell’offerta dei servizi alla cittadinanza che comprende anche il personale educativo. La scuola è una voce fondamentale dell’agenda della nostra giunta perché significa dare dignità ai lavoratori di un settore strategico dell’amministrazione e servizi più efficienti alle famiglie, creando anche un circolo virtuoso sulle pari opportunità».

Al termine dell’incontro, la sindaca Silvia Salis, accompagnata dal vicesindaco Alessandro Terrile, ha portato un saluto ai lavoratori in presidio: dopo averli ringraziati per il loro impegno e lavoro, ha ribadito la centralità dell’attenzione della giunta sulla scuola.