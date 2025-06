L’assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Savignone propone l’iniziativa: “Estate insieme over 60“, per accorciare le distanze.

Un pulmino gratuito percorrerà le frazioni di Vaccarezza, San Bartolomeo – Vellecalda e località Vittoria per recarsi − una volta alla settimana − al mercato del giovedì che si tiene a Busalla.

«La socialità è importante, bisogna coltivarla, soprattutto nelle lunghe giornate estive nelle frazioni e nelle località distanti dai centri più popolati del nostro Appennino − commenta l’assessore ai Servizi Sociali del Comune di Savignone Giada Campus − cominciamo questo esperimento estivo in queste località verificando il gradimento degli over sessanta. In futuro il servizio potrebbe essere esteso anche ad altre località dove il trasporto pubblico locale è meno frequente. L’obiettivo è favorire la socialità e accorciare le distanza tra il territorio montano e il fondovalle per il mercato del giovedì durante la stagione estiva. Le persone anziane sono il pilastro delle nostre comunità e hanno il diritto di muoversi più agevolmente e socializzare. Insomma, gli over sessanta devono far parte a pieno titolo di una società che ha bisogno di loro per storia, esperienza ed importanza sociale. Il benessere delle persone passa anche dallo stare insieme celebrando l’estate».

Ogni giovedì, a partire dal 3 luglio fino a giovedì 11 settembre, il pulmino gratuito effettuerà il collegamento con partenza alle 9 del mattino dalla frazione di Vaccarezza con rientro alle 12 da Busalla.

Coloro che fossero interessati ad usufruire del servizio, dovranno mettersi in contatto con gli uffici comunali per fare la propria manifestazione di interesse entro giovedì 26 giugno 2025.

Tel. 010.9360103

E-mail: servizisociali@comune.savignone.ge.it