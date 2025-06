Nascono a Savona i primi tre Civ, Centri Integrati di Via, oggi la delibera comunale che ne dà l’avvio. I tre Consorzi sono in via Verzellino; via Luigi Corsi-via XX Settembre-via Guidobono; via Manzoni- piazza Sistazza Sisto.

Come prevede la Legge regionale del 2007, l’operazione ha avuto l’accompagnamento di Confcommercio Savona, mentre il Comune ha provveduto a perimetrare le tre zone che presentano caratteristiche molto diverse tra loro.

I tre nuovi Civ

I Verzellino’s – l’intera via Verzellino

Via Manzoni – l’intera via Manzoni e piazza Sisto IV (fronte Sede Comunale)

Corsi E Via – via Luigi Corsi, via XX Settembre e via Guidobono

I Civ non hanno scopo di lucro e si propongono, nei diversi ambiti di competenza, di promuovere e migliorare l’efficienza turistica, commerciale, produttiva, logistica e funzionale dei negozi e delle realtà artigianali presenti nella via elevando e qualificando la fruibilità dell’area stessa sia attraverso il miglioramento delle attrattive ambientali sia dell’offerta di prodotti e servizi. L’iniziativa era allo studio da tempo e caldeggiata dall’amministrazione comunale che aveva inserito la promozione e la costituzione dei Civ negli obiettivi delle politiche del commercio.

La prossima settimana i direttivi dei tre Civ verranno invitati in Comune insieme a Confcommercio per iniziare a lavorare insieme.

«Questi tre Civ – dichiara il vicesindaco e assessore al Commercio Elisa Di Padova, che ha portato la delibera di giunta – coprono aree della città diverse per caratteristiche, ma con una vocazione comune, quella di essere centro commerciale naturale. Speriamo che nei prossimi mesi altri soggetti possano contribuire a individuare e valorizzare le vocazioni delle varie zone della città, come la Darsena, il centro storico medievale o altre zone del quadrilatero ottocentesco. Con i nuovi Comitati di quartiere, inoltre, promuoveremo strumenti analoghi anche nei quartieri».