Coop Liguria per il secondo anno consecutivo si è vista assegnare da Unhcr il logo “We.Welcome” per il progetto con cui, già dal 2022, ha inserito in organico rifugiati ucraini in fuga dalla guerra.

In vista della Giornata Mondiale del Rifugiato che ricorre domani 20 giugno, Unhcr ha premiato a Roma le imprese impegnate nel favorire l’inclusione nel mercato del lavoro dei richiedenti asilo e dei beneficiari di protezione internazionale, tra cui anche Coop Liguria.

Il progetto è stato attivato con l’aiuto del Cappellano della comunità ucraina di Genova, Padre Vitaliy Tarasenko, che ha fornito un prezioso supporto, sia nel segnalare le persone da coinvolgere sia per il disbrigo delle formalità burocratiche, tenuto conto che molti rifugiati non parlano italiano e alcuni sono muti.

Dal 2022 a oggi il progetto ha interessato una cinquantina di persone, che hanno lavorato in Coop Liguria con contratti a termine. Dieci di loro, invece, sono state stabilizzate e lavorano tutt’oggi nei negozi della Cooperativa con contratti a tempo indeterminato o di apprendistato.

Al di là del progetto specifico con la comunità ucraina, Coop Liguria è aperta all’inserimento lavorativo dei rifugiati che dimostrino di aver voglia di impegnarsi e imparare. Lo evidenzia la storia di Mouhamed Sadek, arrivato in Italia dal Niger e oggi Allievo Capo Reparto all’Ipercoop di Albenga, un percorso di alta formazione manageriale che lo porterà a ricoprire un ruolo di elevata responsabilità all’interno della Cooperativa.

Di recente, Coop Liguria ha anche stretto un accordo con Defence for Children International Italia per offrire opportunità di inserimento lavorativo ai giovani adulti in percorsi di mentoring, arrivati in Italia come minori non accompagnati.

Queste iniziative rientrano nell’impegno più ampio di Coop Liguria per la solidarietà e l’inclusione: tanto è vero che il primissimo contatto fra la Cooperativa e Padre Vitaliy è stato stabilito proprio in occasione di una donazione stanziata da Coop Liguria per garantire supporto ai rifugiati.

In foto: il responsabile del personale supermercati di Coop Liguria, Sergio Deliperi, e Inna Yakunina, rifugiata ucraina oggi stabilmente in forza nell’organico del supermercato Coop di Genova Sestri Ponente.