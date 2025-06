Il fondo tedesco Mutares e la divisione Automotive di Continental hanno firmato un accordo per la vendita del sito Continental Brakes Italy di Cairo Montenotte. Lo annuncia una nota sul sito di Mutares. La spa tedesca rileverà tutti i dipendenti e le attività commerciali. La transazione è soggetta alle condizioni e alle approvazioni consuete e dovrebbe concludersi nel quarto trimestre del 2025.

La transazione − si legge − rafforza il segmento Automotive & Mobility di Mutares come nuova piattaforma di investimento.

Lo stabilimento Continental è un sito di produzione e ricerca e sviluppo di freni idraulici a tamburo. Vi si producono prodotti come il freno di stazionamento per freni simplex (EPB-Si) e il freno a tamburo (Si). L’azienda dovrebbe generare un fatturato di circa 100 milioni di euro nel 2025 e conta circa 400 dipendenti.

Johannes Laumann, Cio di Mutares, dichiara: «Con l’acquisizione dello stabilimento Continental di Cairo Montenotte, rafforziamo il nostro segmento Automotive & Mobility. La pluriennale esperienza, il solido portafoglio prodotti e i dipendenti altamente qualificati costituiscono un’ottima base per lo sviluppo operativo e la crescita futura».

Philipp von Hirschheydt, membro dell’Executive Board di Continental e ceo della futura società Aumovio, ha commentato: «Siamo convinti che Mutares, con la sua vasta esperienza nel settore automobilistico, sia il proprietario giusto per guidare il sito verso il futuro. Il nostro obiettivo comune è quello di garantire continuità ai dipendenti, ai clienti e ai partner e di dare al sito di Cairo Montenotte una prospettiva a lungo termine. Con questo accordo, proseguiamo il consolidamento dei nostri siti produttivi europei. È anche una parte importante della nostra strategia in Europa per allineare meglio le nostre attività di ricerca e sviluppo e i nostri investimenti con la nostra strategia di prodotto e le tecnologie future, come i freni elettrici o le soluzioni integrate per i freni a frizione. La transazione è in linea con la nostra strategia di rafforzare il nostro core business e rendere più efficiente la nostra attività operativa».

L’assessore all’Area di Crisi industriale complessa del savonese Paolo Ripamonti e il consigliere delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana commentano in una nota congiunta: «Apprendiamo della possibile cessione di Continental Brakes Italy di Cairo Montenotte al fondo di investimento europeo Mutares. Regione Liguria è pienamente consapevole del ruolo strategico che questa realtà riveste all’interno dell’Area di crisi industriale complessa del savonese. Come già avvenuto in altre vertenze, come quella di Piaggio Aerospace, il nostro obiettivo prioritario è garantire la continuità produttiva e la piena tutela dell’occupazione. Siamo disponibili a ogni confronto con le parti coinvolte, nel momento in cui ciò si renderà necessario. L’interesse di Regione Liguria è che questa operazione si traduca in una concreta opportunità di consolidamento e sviluppo per lo stabilimento di Cairo Montenotte e per l’intero territorio».

Mutares AG è una holding con sede in Germania che mira ad acquisire imprese di medie dimensioni in situazioni di turnaround e a facilitare il loro processo di ristrutturazione. Le attività di Mutares non si limitano al mero possesso e gestione delle partecipazioni, ma anche al loro sviluppo.