Brescia Mobilità ha aggiudicato al Raggruppamento temporaneo di imprese guidato da Manelli Impresa spa con Hitachi Rail e Alstom la realizzazione della nuova linea tranviaria T2 di Brescia, che collegherà le due stazioni di Pendolina e Fiera.

La commessa ha un valore complessivo di 326 milioni di euro.

L’opera rappresenta un’infrastruttura strategica, che mira a migliorare l’efficienza del trasporto pubblico, ridurre l’impatto ambientale e favorire l’integrazione tra le diverse modalità di mobilità urbana.

La linea T2 si svilupperà su un tracciato di 11,3 km in doppio binario tra i capolinea Fiera (zona sud-ovest della città), e Pendolina (zona nord-ovest), attraversando alcuni dei quartieri più popolosi della città e garantendo un collegamento rapido ed efficiente con il nodo della Stazione FS. Il progetto prevede 21 fermate, un deposito principale presso Fiera e uno ausiliario a Pendolina, con soluzioni tecnologiche all’avanguardia per garantire la sostenibilità e l’efficienza del servizio.

L’infrastruttura sarà realizzata con il 72% del tracciato in sede dedicata, garantendo fluidità e sicurezza nella circolazione, e sarà alimentata prevalentemente tramite linea di contatto aerea (8.2 km circa), con alcuni tratti a batteria (3.1 km circa) per minimizzare l’impatto paesaggistico.

Manelli Impresa spa, azienda leader nel settore delle costruzioni e specializzata in grandi opere infrastrutturali, si occuperà della realizzazione delle opere infrastrutturali di linea e civili comprese la progettazione definitiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione della nuova linea tranviaria T2. La quota lavori relativa a Manelli Impresa è pari a circa 161 milioni di euro.

Hitachi Rail, player globale nel settore ferroviario e della mobilità sostenibile, fornirà 18 nuovi tram di ultima generazione e gli impianti di telecomunicazione di terra e di bordo e di segnalamento di bordo. Per Hitachi Rail il valore complessivo della commessa è di circa 77 milioni di euro. I nuovi tram, prodotti nel sito Hitachi Rail di Reggio Calabria, saranno progettati e sviluppati secondo i principi Scai (Sicurezza, Confort, Ambiente, Innovazione) e rappresentano un passo avanti significativo nel trasporto pubblico essendo orientati al massimo comfort, accessibilità e sicurezza, con un’attenzione particolare all’ergonomia e all’esperienza dei passeggeri.

I veicoli saranno dotati di un innovativo sistema Ada (Advanced Driver Assistant System), con funzioni di Anti-Collisione grazie al rilevamento di potenziali ostacoli, quali pedoni e veicoli. Il confort al passeggero è garantito da tecnologie avanzate per l’ottimizzazione delle vibrazioni e dalla riduzione al minimo delle emissioni acustiche oltre che da ben 52 posti a sedere, che sono oltre il 24% della capienza totale di 216.

I nuovi tram saranno costruiti con materiali leggeri, riciclabili al 98%, e dotati di un climatizzatore automatico che si adatta al numero di passeggeri, riducendo il consumo energetico. La marcia a batteria nelle zone di maggior pregio artistico consentirà, inoltre, di ridurre l’impatto ambientale mentre il recupero dell’energia frenante e gli innovativi algoritmi Eco-Drive permetteranno un risparmio energetico del 15-20%.

Alstom, leader globale nella mobilità intelligente e sostenibile, conferma il proprio ruolo di riferimento nel panorama nazionale nella realizzazione di sistemi chiavi in mano (Turnkey) in diverse città italiane. Nell’ambito di questo progetto, Alstom sarà responsabile della progettazione e realizzazione dell’armamento, della trazione elettrica, della linea aerea di contatto, del sistema di segnalamento di terra, dell’illuminazione pubblica e del sistema di semaforizzazione, per un valore complessivo di circa 88 milioni di euro. Le attività saranno affidate al team System & Infrastructure della sede Alstom di Roma, mentre i componenti per la trazione elettrica saranno progettati e forniti dal sito Alstom di Valmadrera (Lecco), centro di eccellenza con oltre 100 anni di esperienza nell’innovazione e nello sviluppo tecnologico. Tra le soluzioni all’avanguardia fornite, anche lo Spiroll™, dispositivo innovativo per il tensionamento automatico della linea aerea di contatto.