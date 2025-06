“Las Pezia Food&Roll-Ricette e storie rock di Fishbone Chef” di Massimiliano Bertagna e Chiara Tenca, pubblicato da Arcana Edizioni, è un omaggio alla tavola e alla tradizione culinaria del Levante ligure, integrato da consigli di gusto e di ascolto, seguito da racconti di vita, cucina e musica.

Il libro, che sarà presentato giovedì 19 giugno alle 21 nella piazza a mare di Manarola, nell’ambito del festival “Un mare di discorsi” curato da Dario Vergassola e precederà l’evento dedicato al leader dei Cccp Giovanni Lindo Ferretti, contiene cinque ricette di antipasti (farinata, scabeccio, acciughe marinate bianche, insalata di baccalà, acciughe ripiene), sei primi (spaghettoni ai muscoli, pesto di muscoli, Raviei (ravioli) alla spezzina, spaghetti alle acciughe fresche e profumi del Golfo, gnocchi di patate e barbabietola al baccalà serviti in crema di zucca, zuppa di acciughe), sei secondi (muscoli ripieni, seppie in zimino, tegame di acciughe, coniglio alla ligure, cima classica, polpo all’inferno), cinque “piatti unici” (mes-ciüa, torta di verdura, scherpada, panigacci e testaroli, minestra di fagioli cannellini e seppie), cinque dolci (castagnaccio, buccellato alla spezzina, spongata, zabaione, sciacchetrà e castagne caramellate, poncré di San Terenzo).

Si tratta di piatti del levante ligure, con alcune invenzioni da chef ma sempre correlate alle tradizioni e ai prodotti del territorio. Ricette in molti casi poco conosciute o poco praticate nella stessa Liguria fuori dell’area di levante, esposte con chiarezza e con la precisione di un cuoco professionista: il libro ci offre la possibilità di provarle a casa nostra. Ma l’interesse di “Las Pezia Food&Roll-Ricette e storie rock di Fishbone Chef” non è solo di ordine culinario, come si può intuire già dal titolo.

Le biografie dei due autori dicono molto. Massimiliano Bertagna, spezzino, è maestro di pasta fresca e primi piatti i italiani; ha lavorato nei ristoranti del Belpaese e della Francia proponendo il suo stile saldamente legato alla cucina ligure. Ha inciso svariati dischi e girato più volte l’Italia e l’Europa in tour con le sue band: Fall Out, King Mastino e Fox Conspiracy, il gruppo di cui attualmente è cantante e bassista. Giornalista professionista, Chiara Tenca si divide fra la carta stampata, il web e la tv; è innamorata della musica – rock in particolare – e dell’arte della cucina. Scrive di enogastronomia per la redazione spezzina della «Nazione» e per quella genovese della «Repubblica», nella rubrica “Il Gusto”.

Ecco allora che per ogni piatto è suggerito un abbinamento musicale, e la seconda parte del libro è narrativa e racconta decenni di aneddoti in cui Bertagna, ambasciatore del gusto e delle note made in Liguria a ogni latitudine, ha vestito i panni dello chef nel dietro le quinte della musica e non solo. A impreziosire il volume, la copertina di Manuel Cossu, quotato artista punk rock spezzino.