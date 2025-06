Racing Force Group annuncia l’estensione della partnership pluriennale esclusiva dei propri marchi Omp e Bell Racing Helmets con la leggenda del motorsport Valentino Rossi, per i suoi impegni nelle corse automobilistiche.

Dopo aver concluso un’incredibile carriera in MotoGP, dal 2022 il 9 volte campione del mondo di motociclismo utilizza racewear ignifugo Omp e caschi Bell Racing per tutti i suoi programmi agonistici a quattro ruote, che lo hanno visto misurarsi in contesti di altissimo livello quali il FIA World Endurance Championship, il GT World Challenge Europe, e in altri eventi selezionati quali la 24 Ore di Dubai e la 12 Ore di Bathurst.

Equipaggiato da Omp e Bell Racing, “The Doctor” ha conquistato i suoi primi successi al volante di vetture Gran Turismo, mostrando passione, determinazione e desiderio di mettersi in gioco in un nuovo ambito, valori perfettamente in linea con la filosofia dei due brand. La collaborazione con Rossi ha permesso inoltre di raccogliere indicazioni molto utili per l’affinamento e lo sviluppo dei prodotti, quali tute, guanti, scarpe e caschi, grazie alla meticolosità e all’attenzione per il dettaglio che hanno reso il pilota di Tavullia uno dei più vincenti nella storia delle corse.

Alla vigilia della sua seconda partecipazione alla mitica 24 Ore di Le Mans, su una pista dove ha vinto nel 2023, la stagione 2025 di Rossi è già stata caratterizzata per momenti da ricordare, quali il secondo posto assoluto alla 12 Ore di Bathurst, valida per l’Intercontinental GT Challenge, e la prima pole position nel FIA WEC a Imola, seguita dal secondo posto in gara. Rossi è sempre al via con il Team WRT, una delle scuderie più rinomate in ambito endurance e a sua volta partner di Omp per la fornitura del racewear a piloti e meccanici.

Luigi Rossi, marketing director di Racing Force Group, ha commentato: «Valentino è diventato negli anni molto più che un partner per noi, è un vero amico. Lavorare insieme ad una icona come lui è sempre stato entusiasmante, ma anche una sfida che ci ha spinto a dare sempre il massimo. Da pilota a tempo pieno nell’automobilismo, Valentino ha portato la stessa meticolosità e voglia di affermarsi con cui è diventato una leggenda del motociclismo, fornendoci indicazioni accurate per venire incontro alle sue esigenze di stile, comfort e performance, dovendo affrontare gare spesso molto intense a livello fisico. Siamo orgogliosi di annunciare il proseguimento del nostro legame alla vigilia della mitica 24 Ore di Le Mans, pronti a contribuire alla conquista di altri risultati importanti».

Valentino Rossi ha dichiarato: «Sono molto contento di proseguire il rapporto con OMP e Bell Racing. È stata una scelta naturale sin dal mio passaggio alle auto nel 2022. Ho trovato prodotti con tecnologia di primissimo livello e un supporto costante da parte di tutto il team, sia in pista con Andrea, che in azienda con Martina e soprattutto Luigi. Condividiamo la stessa passione e sono davvero felice di continuare insieme nelle prossime stagioni».