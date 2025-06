Nuove risorse in arrivo per il territorio imperiese grazie all’approvazione, nel corso del Comitato di Sorveglianza del Programma Interreg Italia-Francia Alcotra 2021/2027, di sette progetti che vedono il coinvolgimento diretto di soggetti liguri.

L’incontro si è tenuto alla Reggia di Venaria Reale, alla presenza del presidente della Provincia di Imperia Claudio Scajola e, in rappresentanza della Regione Liguria, del consigliere delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana. Si tratta di un importo complessivo di oltre 5,2 milioni di euro, destinato a rafforzare lo sviluppo sostenibile, l’innovazione e la coesione territoriale nell’area transfrontaliera.

Tra le iniziative finanziate c’è un progetto dedicato alla digitalizzazione dei servizi pubblici nei piccoli comuni ideato per creare spazi di coworking e servizi digitali volti a contrastare il divario tecnologico. Allo stesso modo, un progetto per l’agricoltura avanzata introduce tecnologie come sensori e automazione per ottimizzare l’uso delle risorse nel settore agricolo. Nel settore floricolo, un’altra iniziativa punta a realizzare serre intelligenti alimentate da fonti rinnovabili, supportate da modelli replicabili e gemelli digitali. Per la valorizzazione della biodiversità e del patrimonio naturale, un progetto che interviene sulla salvaguardia delle piante spontanee a valore alimentare e ornamentale, promuovendo al tempo stesso il collegamento ecologico tra aree urbane e montane. Una nuova iniziativa per rafforzare la rete ciclabile integrata con EuroVelo 8 e che conduce studi di fattibilità per nuovi tratti del territorio, mentre un altro progetto punta a migliorare l’accesso ai servizi pubblici nelle zone fragili attraverso il potenziamento del trasporto transfrontaliero e sistemi informativi digitali. Sul versante dei trasporti, una proposta di governance mira a costituire una cabina di regia italo-francese per la gestione delle linee ferroviarie, in sinergia con il Trattato del Quirinale.

Durante il Comitato è stata inoltre annunciata l’apertura di un nuovo bando per progetti singoli, che amplierà ulteriormente le opportunità di cooperazione nell’area Alcotra. Il bando sarà articolato in due fasi: una prima, prevista per l’estate, riservata a progetti già pronti e cantierabili; una seconda, programmata per l’autunno, per le nuove proposte.

«Con l’apertura del nuovo bando tra luglio e ottobre saranno stanziati altri 10 milioni per progetti sulla gestione dei rischi e la protezione civile, temi particolarmente strategici per l’area della provincia di Imperia − sottolinea il presidente della Provincia di Imperia Claudio Scajola − inoltre verrà aumentata la dotazione finanziaria dei microprogetti per rispondere alle istanze di nuovi parternariati transfrontalieri sui temi del bilinguismo e della cultura e turismo sostenibile».

«Si tratta di risorse fondamentali che rafforzano la capacità del territorio di affrontare le sfide della transizione ecologica, della digitalizzazione e della mobilità sostenibile – dichiara il consigliere regionale delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana – come Regione Liguria continuiamo a lavorare per portare sul nostro territorio progettualità concrete, che avvicinano le istituzioni europee alle comunità locali e rendono reale il principio di cooperazione sancito dal Trattato del Quirinale. L’Imperiese conferma ancora una volta il proprio ruolo di laboratorio di buone pratiche, grazie a una rete di partenariati pubblico-privati che sanno dialogare e collaborare oltre confine».