Parte in anticipo rispetto al passato il “Piano Caldo” della Regione Liguria per l’estate 2025, visto il netto aumento delle temperature di questi giorni.

«Vogliamo essere proattivi, prevenire e comunicare – spiega l’assessore regionale alla Sanità, Massimo Nicolò – vogliamo difendere dalle ondate di calore tutti i cittadini e per questo dobbiamo intervenire con tempestività».

Sono circa 5.500 i liguri considerati suscettibili alle ondate di calore e osservati con attenzione dai servizi sociosanitari.

«Una particolare attenzione viene rivolta alle residenze per anziani – spiega Ernesto Palummeri responsabile per Alisa del centro per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore – in condizioni di rischio, vengono diramati dal centro gli avvisi a tutte le strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali, attraverso la cooperativa Agorà, invitandole ad adottare le misure necessarie per ridurre i rischi per le persone fragili».

Sempre con particolare riguardo agli anziani, la Regione chiede al Comune di Genova e ad Amt di anticipare dalle 9.30 alle 7.30, per i mesi estivi, la gratuità del trasporto pubblico per gli over 70. Oltre al consueto vademecum diffuso attraverso canali social e locandine, viene potenziato il servizio per le dimissioni dagli ospedali “Meglio a casa”, che fornisce per 30 giorni il supporto di un assistente familiare a domicilio. Durante le situazioni di emergenza, viene inoltre raccomandato il blocco delle dimissioni di pazienti fragili dagli ospedali, se non sono assistibili dai servizi domiciliari sociosanitari. Sono anche disponibili nell’ambito della Asl 3 genovese posti per ricoveri temporanei per soggetti fragili in Rsa in presenza di bollettino arancione e rosso, fino a 10 giorni.

In condizioni di emergenza, è previsto anche un avviso che raccomanda ai Comuni di sospendere le attività lavorative all’aperto nei cantieri stradali, nell’edilizia, nell’agricoltura e per altri lavoratori esposti alle ondate di calore. Grazie alla collaborazione con il terzo settore, è programmato un potenziamento del servizio dei “maggiordomi di quartiere”, disponibili dalle 8 alle 20 anche per piccole commissioni quotidiane per evitare che le persone fragili possano essere sottoposte al rischio delle ondate di calore, specie nelle ore più calde. Ancora, nel territorio della Asl 3 genovese è attiva una rete di 26 ambulatori infermieristici, a disposizione della popolazione anche per misurazione dei parametri vitali e glicemia, in accesso gratuito e diretto senza necessità di richiesta medica. Negli stessi ambulatori, così come attraverso gli infermieri di comunità per le aree interne, sarà possibile effettuare colloqui personalizzati per informazioni sulle corrette abitudini di vita correlate anche alla prevenzione dei colpi di calo. Nel territorio della Asl 5 Spezzina da oggi al 28 giugno è prevista una serie di iniziative per cui infermieri di famiglia e di comunità incontreranno la popolazione per dare informazioni e chiarimenti sulla prevenzione delle ondate di calore, con particolare attenzione alle aree interne.