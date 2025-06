Via libera alla seconda tranche di investimenti del Fondo Strategico Regionale, che prevede 39,7 milioni stanziati da Regione tramite il Fondo strategico regionale, in grado di generare interventi per oltre 46 milioni su tutto il territorio regionale grazie ai 6,3 milioni di cofinanziamento dei soggetti beneficiari. Il totale degli interventi, con la programmazione della prima fase, supera i 100 milioni, di cui 88,4 stanziati da Regione Liguria.

«Con queste risorse andremo ad intervenire in settori cruciali per la nostra Regione, come la manutenzione delle strade, la difesa del suolo, la cultura, la rigenerazione urbana e la sicurezza che incidono fortemente sulla qualità della vita dei cittadini – commenta il presidente della Regione Liguria Marco Bucci –. Con questa seconda tranche, che si va a sommare ai 48 milioni già stanziati con la prima fase lo scorso marzo, andremo a investire per il 2025 oltre 87 milioni di euro, permettendo la realizzazione di interventi e progetti di grande importanza per i liguri. Il Fondo Strategico Regionale è inoltre uno strumento prezioso per stare al fianco degli enti locali della nostra Regione, in grado di aiutare i Comuni a realizzare nuovi progetti e a curare il territorio, senza trascurare gli investimenti nella cultura e nello spettacolo».

Infrastrutture e difesa del suolo

Per le infrastrutture e gli interventi di difesa del suolo la seconda tranche del Fondo strategico stanzia 19.282.979,88 euro per 23 interventi in tutta Liguria. Queste risorse si sommano ai fondi della prima tranche per un totale di circa 25 milioni di euro di investimenti nel 2025.

«Tutti gli interventi finanziati vedranno l’avvio dei lavori entro la fine dell’anno – afferma l’assessore alle Infrastrutture e Difesa del suolo Giacomo Raul Giampedrone – per realizzare opere strategiche, molto attese dal territorio per il contrasto al dissesto idrogeologico e per la manutenzione e messa in sicurezza di strade secondarie, comunali e provinciali indicate dai Comuni come prioritarie. Grazie al Fondo strategico, insieme al presidente Bucci manteniamo anche gli impegni assunti: a levante, a seguito del confronto serrato con i sindaci e tutti i soggetti coinvolti, stanziamo le risorse per oltre 1 milione e 400mila euro, per la prima fase di messa in sicurezza urgente di alcune delle gallerie stradali, fondamentali per garantire al più presto l’accesso ad alcune attività ricettive rimaste isolate. A ponente stanziamo le risorse necessarie per la nuova passerella sul Roja, che sostituirà quella distrutta dalla piena del fiume durante la tempesta Alex ripristinando il collegamento pedonale tra le due sponde della città».

Provincia di Imperia – 6.599.000 euro per due interventi (totale 2025: 6.846.389,20 euro)

Stanziati 5.687.000 euro per la ricostruzione della passerella sul fiume Roja a Ventimiglia, con un cofinanziamento del Comune di 800mila euro (importo complessivo di 6.487.000 euro).

Stanziati inoltre 912mila euro a favore della Provincia di Imperia per il completamento e adeguamento funzionale della Sp100 nel tratto interrotto dalla frana nella frazione di Monesi di Mendatica.

Provincia di Savona – 3.254.486,46 euro per cinque interventi (totale 2025: 5.751.113,31 euro)

I beneficiari sono i Comuni di Borghetto Santo Spirito (lavori di prosecuzione della pista ciclopedonale da via Giardini passando per corso Raffaello), Pietra Ligure (manutenzione straordinaria e riqualificazione delle strade comunali di Via Battisti e via Ghirardi), Tovo San Giacomo (ripristino e consolidamento stradale del muro di sostegno di via Briffi), Albisola Superiore (rifacimento della pavimentazione stradale e pedonale di via della Rovere e largo Nicolò Gavotti) e la Provincia di Savona (interventi sulle strade provinciali della Val Bormida: messa in sicurezza della piattaforma stradale delle Sp29, Sp28bis, Sp51, Sp15, Sp16 e Sp5).

Area metropolitana genovese – 3.906.452,42 euro per otto interventi (totale 2025: 6.021.452,42 euro).

Finanziati in particolare i primi interventi di messa in sicurezza urgente di alcune delle gallerie stradali tra Moneglia e Sestri Levante, attualmente chiuse dalla fine di marzo. Si tratta, in particolare, delle gallerie Vallegrande (nel tratto terminale tra il campeggio e l’uscita lato Moneglia) – Della Secca – Lemeglio con un finanziamento regionale di 1.161.850 euro e della galleria detta ‘Asseu’, la prima da Sestri Levante, con un finanziamento regionale di 262.200 euro.

Gli altri beneficiari sono i Comuni di Busalla (realizzazione del parcheggio di interscambio presso la stazione ferroviaria), Santo Stefano d’Aveto (messa in sicurezza del versante roccioso su un tratto di strada comunale Gramizza-Alpicella-Villaneri e Gramizza-Casafredda nei pressi di località Gramizza), Carasco (I stralcio funzionale della manutenzione straordinaria e consolidamento in due stratti della strada comunale di San Pietro di Sturla), Gorreto (messa in sicurezza della viabilità comunale in frazione Fontanarossa), Ceranesi (consolidamento della viabilità comunale in via Quiassi). Finanziato anche l’adeguamento della tombinatura del tratto terminale del Rio Camiasca a Savignone.

Provincia della Spezia – 5.523.041 euro per sette interventi (totale 2025: 6.372.446,28 euro).

I beneficiari sono i Comuni di Sarzana (nuovo parcheggio antistante lo stadio Luperi), Calice al Cornoviglio (messa in sicurezza della strada comunale Tranci-Bruscarolo), Santo Stefano Magra (lotto Zero del secondo lotto della bretella Ceparana-Santo Stefano Magra), Deiva Marina (messa in sicurezza della strada comunale tra Deiva e San Nicolao), La Spezia (nuovo parcheggio, marciapiedi e abbattimento delle barriere architettoniche in loc. Pitelli) e la Provincia della Spezia (messa in sicurezza della Sp14 in località Tivegna a Follo). Finanziato anche l’intervento di messa in sicurezza delle spiagge di San Giorgio a Lerici, oggi inaccessibili, così da restituire quel tratto di costa a residenti e turisti.

Riqualificazione urbana ed edilizia scolastica e residenziale (4,4 milioni di euro)

Per la riqualificazione urbana sono stati stanziati 4,4 milioni di euro su tutto il territorio regionale per riqualificazione di piazze e interventi di rifacimento della pavimentazione dei centri comunali. Queste risorse si vanno ad aggiungere alla precedente tranche di 16 milioni di euro per un totale di oltre 20 milioni di euro.

Per gli interventi di rigenerazione urbana ed edilizia scolastica la seconda tranche del Fondo strategico stanzia 4.471.283,39 euro per 11 interventi in tutta Liguria. Queste risorse si sommano ai fondi della prima tranche per un totale di oltre 20 milioni di euro di investimenti nel 2025.

«Con questi undici nuovi interventi andiamo a completare un pacchetto davvero significativo composto da 51 opere tra rigenerazione urbana, edilizia scolastica e residenziale per un investimento complessivo superiore ai 20 milioni di euro – dichiara l’assessore regionale all’Urbanistica e all’Edilizia Marco Scajola -. Daremo ulteriore impulso all’entroterra con lavori attesi a Tiglieto, Tovo San Giacomo, Borgomaro e Vallebona, rifaremo due piazze importanti del savonese come quella del Carmine ad Albisola Superiore e quella Vittorio Veneto a Varazze con un finanziamento da 1,1 milioni di euro e la centrale via del Prione alla Spezia. Interverremo inoltre con una serie di opere che mirano al miglioramento e alla valorizzazione di alcuni dei luoghi più utilizzati dagli abitanti di Imperia e dai suoi turisti come: Expo Salso, mercato Andrea Doria e villa Grock. Porteremo a compimento, inoltre, un importante restyling in campo di edilizia scolastica, con un’opera da 600mila euro di cui 570mila dalla Regione Liguria, che vedrà il completamento delle aree esterne dell’asilo di Piani. Con questi nuovi finanziamenti dal Fondo strategico, condivisi con il presidente Marco Bucci, l’amministrazione regionale dimostra ancora una volta massima attenzione ai progetti dei Comuni e la volontà di proseguire con lo straordinario programma di rigenerazione urbana che, dal 2021 a oggi, ha visto diventare realtà oltre 160 progetti in tutta la Liguria».

Provincia di Imperia – 2.307.513 euro per sei interventi (totale 2025: 7.907.513 euro)

Al Comune di Borgomaro andranno 208mila euro per il primo lotto, costo complessivo 219mila euro, del restyling delle vie interne della frazione di Conio, 248mila euro su un intervento da 275mila andranno al Comune di Vallebona per il recupero e la riqualificazione dell’accesso a nord del centro abitato del cosiddetto Borgo.

Quattro distinti finanziamenti, strategici per lo sviluppo di opere fondamentali per la città capoluogo, andranno al Comune di Imperia. Uno da 570mila euro, su un lavoro da 600mila, sarà dedicato all’edilizia scolastica con il completamento delle aree esterne dell’asilo di Piani. Gli altri tre saranno invece lavori di miglioramento e valorizzazione per: Expo Salso, mercato Andrea Doria e villa Grock per un totale di 1.281.550 euro di finanziamento regionale con un cofinanziamento da parte del Comune di Imperia di 67mila euro.

Provincia di Savona – 1.661.152 euro per tre interventi (totale 2025: 4.661.152 euro)

Verranno concessi contributi ai Comuni di: Albissola Superiore per il restyling di piazza e vico del Carmine in zona Luceto (275mila euro di cui 250mila dalla Regione Liguria), Tovo San Giacomo per il primo lotto della riqualificazione del centro di aggregazione sociale in piazza Don Zunino (275mila euro di cui 250mila dalla Regione Liguria) e Varazze per il rifacimento di piazza Vittorio Veneto (1 milione e 269mila euro di cui 1 milione e 161mila dalla Regione Liguria).

Area metropolitana genovese – 217.618 euro per un intervento (totale 2025: 4.360.368)

A Tiglieto verrà fatta la riqualificazione di piazza Barello e viale delle Rimembranze a Tiglieto per 217mila euro di finanziamento regionale su e circa 12mila di cofinanziamento da parte del Comune.

Provincia della Spezia – 285.000 euro per un intervento (totale 2025: 2.285.000 euro)

Ammonta a 285mila euro, su un intervento complessivo da 300mila, il contributo concesso dalla Regione Liguria al Comune della Spezia per il rifacimento della pavimentazione di via del Prione nel tratto da via Fratelli Rosselli alla scalinata Stella. Con questo stanziamento strategico da oltre 1,3 milioni di euro a favore dei Comuni dell’entroterra, rinnoviamo il nostro impegno concreto per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna e dei borghi rurali, rafforzando l’identità dei territori e migliorando la qualità della vita delle comunità locali – dichiara il vicepresidente della Regione Liguria Alessandro Piana, con delega all’Entroterra –. In quest’ambito, anche il finanziamento di oltre 1 milione di euro per la passerella sul Roya che rappresenta un’infrastruttura strategica per il nostro territorio”.

Manutenzione straordinaria della seggiovia biposto di Santo Stefano d’Aveto (intervento da 635 mila euro)

Verrà riqualificata grazie a interventi per 635 mila euro di cui 600mila del fondo strategico per la manutenzione della seggiovia biposto per consentire la prossima apertura stagionale.

«Con questo intervento da 600mila euro – spiega il consigliere delegato allo Sviluppo Economico Alessio Piana – Regione Liguria conferma il proprio impegno per la valorizzazione delle aree interne e per la continuità delle infrastrutture montane. La manutenzione straordinaria della seggiovia Prato della Cipolla – Monte Bue non è solo un’opera tecnica necessaria, ma un’azione mirata a tutelare l’accessibilità e la fruibilità di un comprensorio sciistico fondamentale per l’economia locale e per l’attrattività turistica del nostro Appennino ligure».

Valorizzazione dei centri storici montani (1 milione di euro)

«Con questo stanziamento strategico da oltre 1 milione di euro a favore dei Comuni dell’entroterra, che si aggiunge a 1,3 milioni di euro stanziati a marzo, rinnoviamo il nostro impegno concreto per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna e dei borghi rurali, rafforzando l’identità dei territori e migliorando la qualità della vita delle comunità locali», dichiara il vicepresidente della Regione Liguria Alessandro Piana, con delega all’Entroterra.

Sicurezza (interventi per 5,7 milioni di euro)

Previsti interventi pari a oltre 5,7 milioni di euro per la sicurezza in Liguria di cui 4,2 stanziati dalla Regione attraverso il Fondo strategico e 1,4 di cofinanziamento dei Comuni sotto i 3.000 abitanti.

«Un investimento diffuso, finanziato dal Fondo Strategico regionale 2025 – spiega l’assessore con delega alla Sicurezza Paolo Ripamonti – che conferma l’impegno della Regione nella tutela delle comunità locali. Grazie a un contributo regionale di circa 4,7 milioni di euro, saranno quasi 150 i Comuni con meno di 3mila abitanti che potranno dotarsi di nuovi sistemi di videosorveglianza per rafforzare il presidio del territorio. L’adesione alla manifestazione di interesse è stata altissima, segno di quanto il tema della sicurezza sia sentito. Proprio per questo si è scelto di dare priorità ai piccoli Comuni, spesso con minori risorse, per garantire equità e una copertura capillare. Il risultato di oggi è il primo passo di un percorso che intendiamo ampliare».

Edilizia universitaria (185 mila euro)

Sono previsti 185 mila euro per l’edilizia universitaria, di cui 95 mila per l’efficientamento termico delle residenze gestite da Aliseo e 90 mila per il miglioramento dell’accessibilità e la riduzione delle barriere architettoniche tramite rinnovi di impianti elevatori.

Impiantistica sportiva (6 milioni di euro)

Sono previsti contributi regionali per circa 6 milioni di euro, con i quali sono finanziati quattro interventi di riqualificazione di impianti sportivi. Nel dettaglio, Regione Liguria stanzia: 3 milioni e 290mila euro per il recupero e la riqualificazione della piscina Punta S. Anna a Recco (importo totale dei lavori 4,7 milioni); 1,9 milioni per la manutenzione straordinaria ai fini dell’efficientamento energetico e del miglioramento sismico del Palazzetto dello Sport di San Pier di Canne a Chiavari (importo totale dei lavori 2,8 milioni); 420mila euro per il rifacimento e l’allargamento del campo di calcio in erba artificiale del Campo sportivo San Quirico a Carasco in provincia di Genova (importo totale dei lavori 600mila euro); 277mila euro per la manutenzione straordinaria con rifacimento del manto erboso dell’impianto sportivo comunale in loc. Tavarone a Maissana in provincia della Spezia (importo totale dei lavori 397mila euro).

Turismo (950mila euro)

Entro la fine del 2026 verranno installate 50 webcam ad alta risoluzione in altrettanti Comuni da Levante a Ponente e sarà realizzato un network di pannelli digitali per la diffusione in Rete di immagini e informazioni turistiche per una cifra complessiva di 950 mila euro. «L’obiettivo – spiega l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi – è di rafforzare le infrastrutture turistiche pubbliche liguri, aumentare l’attrattività turistica e la fruizione in tempo reale delle nostre località soprattutto per attività outdoor e balneari e, infine, di migliorare la comunicazione digitale tramite immagini e dati meteorologici».

Qui la tabella con il dettaglio del riparto delle risorse del Fondo strategico regionale.