È stato inaugurato oggi, dall’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola insieme al sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e ai rappresentanti del Gruppo FS, l’hub ferroviario della stazione La Spezia Migliarina con l’attivazione di un nuovo binario al servizio dei viaggiatori dei Cinque Terre Express.

Si tratta di un atteso traguardo per gli interventi di riqualificazione della stazione di La Spezia Migliarina individuata come nuovo hub intermodale a seguito sottoscrizione del Protocollo d’Intesa tra Regione Liguria, RFI e Comune della Spezia con l’obiettivo di potenziare l’accessibilità all’offerta turistica legata alle “Cinque Terre” in un’ottica sostenibile.

Il binario è attrezzato con un nuovo marciapiede della lunghezza di 250 metri a 55 centimetri dal piano binari – lo standard europeo previsto per i servizi ferroviari metropolitani per agevolare l’entrata e l’uscita dai treni – pensiline e percorsi tattili per le persone non vedenti. Questi interventi che prevedono un investimento da parte di Rfi di oltre 15 milioni di euro sono finalizzati al potenziamento dell’accessibilità al sistema ferroviario delle stazioni della Spezia Migliarina valorizzando e agevolando l’intermodalità e la mobilità sostenibile.

In tale contesto si inserisce, l’intervento di realizzazione di un percorso corredato da fioriere, panchine e immagini, nuovi servizi igienici e la riqualificazione dell’area parcheggio adiacente al piazzale con nuovi stalli per auto e bus, intervento realizzato a cura del Comune della Spezia. In corso di realizzazione un nuovo passaggio coperto di transito e attesa, dotato di servizi ai viaggiatori, che collegherà il piazzale comunale al nuovo binario e che sarà pronto entro la prossima primavera. L’hub di è stato recentemente attrezzato, d’intesa tra Rfi e Comune della Spezia, con un punto parcheggio dedicato alla micromobilità che ospita monopattini e biciclette e una stazione di bike sharing per incentivare l’uso combinato di mezzi leggeri e treni nell’ambito di un importante piano di sviluppo della mobilità sostenibile, volto al miglioramento dei servizi di intermodalità presso le stazioni ferroviarie spezzine.

Il nuovo assetto consente, a partire da domenica 15 giugno su richiesta di Regione Liguria e Trenitalia, di aumentare il numero dei collegamenti in arrivo e partenza dalla Spezia Migliarina diventando così il principale capolinea del servizio “5 terre express” La Spezia-Levanto con 35 collegamenti che partiranno e arriveranno dal binario di nuova realizzazione sommandosi ai 75 che utilizzano la stazione Migliarina in circolazione sulle relazioni La Spezia-Pisa/Firenze e LA Spezia-Pontremoli/Parma.

«Siamo giunti alla conclusione di un lavoro strategico e atteso dal territorio – ha spiegato l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola -. Un investimento significativo, da 15 milioni di euro, per trasformare la stazione ferroviaria della Spezia Migliarina nel nuovo hub dei treni da e per le Cinque Terre, oltre a renderla più accogliente e a misura di tutti. La valenza di questo intervento storico è duplice perché garantirà sia una miglior gestione dei flussi turistici, sia un notevole alleggerimento del traffico nel centro cittadino a favore della sua mobilità e vivibilità. Come Regione Liguria abbiamo creduto, fin dall’inizio, in quest’opera e grazie alla sinergia con il Comune, Rfi e Trenitalia siamo riusciti a portarla a compimento a beneficio di cittadini e turisti. Al grande lavoro fatto per rinnovare la flotta regionale di treni, tra le più giovani in Italia, stiamo affiancando tutta una serie di interventi mirati nelle stazioni, come quella di Spezia Migliarina, con l’obiettivo di migliorare l’offerta di trasporto ferroviario. Ulteriore conferma di ciò è proprio il servizio Cinque Terre Express che, anche quest’anno, può contare su 46 treni al giorno di cui 35, a partire dal 15 giugno, faranno capolinea a Migliarina».

«L’inaugurazione del nuovo binario Cinque Terre Express – ha detto il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – rappresenta una svolta strategica per La Spezia: una nuova porta d’accesso alle Cinque Terre, moderna, efficiente e soprattutto sostenibile, pensata per cittadini e turisti. Questo traguardo non è solo un’opera infrastrutturale, ma la concreta realizzazione della visione che la nostra Amministrazione ha perseguito sin dal primo giorno: trasformare la mobilità urbana in chiave green, favorendo una città più vivibile, accessibile e attenta all’ambiente. Nel 2018 abbiamo avviato un profondo ripensamento del sistema di trasporti, con la redazione di un nuovo piano, la cui ultima versione risaliva al 2006, e la partecipazione al bando del MIT che ci ha permesso di ottenere 38 milioni di euro. Risorse fondamentali per il rinnovamento della stazione della Spezia Migliarina, la realizzazione del nuovo binario Cinque Terre Express e il raddoppio dei parcheggi di interscambio. Questo percorso è iniziato con una scelta chiara e coraggiosa: deviare il transito degli autobus turistici fuori dal centro città, per alleggerire il traffico verso La Spezia Centrale e migliorare la qualità dell’aria. È proseguito con la creazione del Polo di Interscambio a Migliarina, che oggi rappresenta un nodo moderno e funzionale: abbiamo riqualificato i parcheggi, realizzato nuove aree di sosta per i bus turistici, implementato fermate per i mezzi pubblici e rinnovato gli ambienti per accogliere al meglio chi arriva e chi parte. Ringrazio Ferrovie dello Stato e Regione Liguria per la collaborazione che ha reso possibile questo grande risultato. Ma non ci fermiamo qui: i lavori per potenziare il sistema ferroviario e migliorare le stazioni continueranno, con nuovi progetti già in programma. La Spezia continua a cambiare, e lo fa guardando al futuro con responsabilità e visione».