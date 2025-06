Alberto Dellepiane, amministratore delegato di Italia MedTug, è stato confermato per il prossimo triennio presidente di Assorimorchiatori.

L’assemblea di Assorimorchiatori, riunitasi nei giorni scorsi nella sede di Roma per rinnovare gli organi associativi, ha confermato anche per il prossimo triennio tutte le precedenti cariche. Confermato quindi alla guida dell’associazione, che riunisce le principali società di rimorchio portuale in Italia, il presidente Alberto Dellepiane (Gruppo MedTug).

Confermato anche l’intero consiglio che è composto, oltre che dal presidente, dal vicepresidente Alessandro Russo (Gruppo Cafimar), dal presidente della Commissione Porti Corrado Neri (Fratelli Neri), dal presidente della Commissione Relazioni industriali, Paolo Visco (Gruppo Scafi) e dai consiglieri Alberto Cattaruzza (Tripmare- Ocean) con incarico di tesoriere, Paola Barretta (Impresa Fratelli Barretta) e Pio Pugliese (ConTug).

Il consiglio ha inoltre accolto con favore la richiesta di adesione della società Rimorchiatori Sardi, concessionaria del servizio in tutti i porti della Sardegna. Con l’ingresso nell’associazione della società sarda, Assorimorchiatori torna a riunire e rappresentare la quasi totalità delle imprese di rimorchio portuale operanti nei porti italiani.