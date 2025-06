Rsu Ansaldo Energia: “Raggiunto accordo sull’organico di fabbrica”

Previsto l'inserimento di 60 nuove risorse entro la fine di ottobre

“Entro la fine del mese di luglio inizierà un corso per l’inserimento di 20 nuove risorse dedicate alla mansione Operatori Macchine Utensili . Entro la fine del mese di settembre inizierà un corso per l’inserimento di 30 nuove risorse dedicate alla mansione Montatori Elettromeccanici per rafforzare la linea Generatori. Entro la fine del mese di ottobre l’Azienda inserirà 10 nuove risorse dal mercato dedicate a mestieri specialistici come saldatori, carpentieri , ecc”.

