Il programma di ricerca Mnesys, la più estesa rete italiana per lo studio integrato del sistema nervoso con capofila l’Università di Genova, apre un nuovo ciclo di formazione rivolto alla propria comunità scientifica.

Il progetto si pone l’obiettivo di sviluppare nuovi approcci per le neuroscienze sperimentali e cliniche in una prospettiva di medicina di precisione, personalizzata e predittiva con un impatto trasformativo sulla cura delle patologie del sistema nervoso e del comportamento. Le masterclass, in programma tra giugno e novembre 2025, intendono rispondere alle richieste del Pnrr e alle sfide della società contemporanea, con l’obiettivo di dotare ricercatori e tecnologi di strumenti operativi per portare la conoscenza scientifica fuori dai laboratori e generare impatto concreto.

Il percorso, progettato dal Comitato per il trasferimento tecnologico di Mnesys, è diviso in quattro tappe tematiche.

Il primo appuntamento, dal titolo “Proteggere e valorizzare i prodotti della ricerca”, si è tenuto martedì 10 giugno, mentre gli altri tre appuntamenti sono previsti per le seguenti date:

7 luglio 2025: Fundraising con accesso ai fondi europei dedicati alla ricerca

29 settembre 2025: Il regolamento Dual Use e le sue applicazioni nel settore life sciences

10 novembre 2025: Dalla ricerca all’impresa: opportunità e best practices del trasferimento tecnologico.

Ogni masterclass si articola in 4 ore di formazione online, con la partecipazione di esperti del settore. Gli incontri saranno accessibili sia in modalità sincrona (in diretta) sia asincrona tramite contenuti strutturati in pillole tematiche Fad, disponibili sulla piattaforma ufficiale fino a febbraio 2026.

Le masterclass sono riservate ai ricercatori, tecnologi, dottorandi e post-doc della rete Mnesys e rappresentano una delle esperienze formative più avanzate attualmente attive in Italia per la valorizzazione della ricerca.

È previsto il rilascio di un attestato di partecipazione. Sono in corso le procedure per l’accreditamento Ecm per tutti i professionisti sanitari coinvolti nel programma.

Primo appuntamento: 10 giugno 2025

Masterclass n.1 – Proteggere e valorizzare i prodotti della ricerca

Ore 14:00–18:00 – Online

Relatori e argomenti:

14:00 – Brevettazione di dispositivi e metodi in ambito biotech e medtech – Dott. Giorgio Karaghiosoff

15:00 – Licenze, GDPR e privacy nel TUB – Ing. Edoardo Mola

16:00 – Gli aspetti procedurali della brevettazione in Italia e all’estero – Ing. Maurizio Cannella

17:00 – Protezione dei farmaci, dei prodotti genetici e biochimici – Dott.ssa Chiara Pinnarò

Dichiara il prof. Antonio Uccelli, direttore scientifico dell’Irccs San Martino di Genova e direttore scientifico del programma di ricerca Mnesys: «Mnesys ha organizzato quattro masterclass con un obiettivo ben preciso: quello di dare ai nostri ricercatori la possibilità di comprendere in quale modo il frutto della loro ricerca possa essere protetto ed implementato in un percorso che non abbia come finalità soltanto il raggiungimento di pubblicazioni, ma anche quello di determinare dei prodotti che siano in grado di impattare sul mercato e quindi, visto che ci occupiamo di scienze della vita, anche sulla salute dei nostri cittadini – sul senso delle 4 masterclass o su Mnesys e risultati attesi – Da questo punto di vista queste quattro masterclass sono un’opportunità di formazione intensiva che credo debba essere colta dai nostri ricercatori, proprio perché possono aiutare la loro maturazione non soltanto come scienziati ma anche come persone».

Mnesys: un’infrastruttura italiana con visione europea

Mnesys (acronimo di Multiscale integrated analysis of the nervous system) è la più grande rete di studio sul cervello a livello europeo.

L’obiettivo principale è affrontare le grandi sfide legate alle malattie del sistema nervoso, come Alzheimer, Parkinson, ictus, disturbi cognitivi e neurodegenerazioni, attraverso approcci innovativi e multidisciplinari.

Nata per coordinare le eccellenze italiane in ambito neuroscientifico, ha triplicato le sue dimensioni in pochi mesi, coinvolgendo oltre 800 ricercatori e finanziando più di 100 progetti attraverso i “bandi a cascata”.

Il progetto, concepito dall’Università di Genova, unisce oltre 90 enti tra università, Irccs, centri di ricerca e aziende e rappresenta oggi la più estesa rete europea per la ricerca neuroscientifica. Mnesys supporta la ricerca Neuroscientifica e Neurofarmacologica condotta da reti diffuse di università, Epr, ed altri soggetti pubblici e privati.