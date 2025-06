Si svolgerà mercoledì 18 giugno nella sede della Regione Liguria l’incontro convocato dall’assessore alle Infrastrutture e Difesa del Suolo Giacomo Raul Giampedrone con i sindaci di Taggia e Riva Ligure per fare il punto della situazione dopo la chiusura del ponte della ciclabile, che verrà abbattuto e ricostruito a campata unica per ridurre il rischio idraulico del torrente Argentina. Saranno presenti anche il vicepresidente della Regione Alessandro Piana e gli assessori Marco Scajola e Luca Lombardi.

«La data dell’incontro è stata fissata ieri, martedì 10 giugno – spiega Giampedrone – nell’ambito del dialogo, che non è mai venuto meno, con le due amministrazioni comunali interessate. L’obiettivo è quello di valutare tutti gli scenari per ridurre al minimo i disagi legati all’interruzione della ciclabile. Sono certo che insieme ai sindaci Mario Conio e Giorgio Giuffra e ai nostri tecnici troveremo la migliore soluzione possibile. Rimane incontrovertibile, e mi auguro riconosciuta da tutti come tale, la valenza storica dell’intervento in corso, integralmente finanziato, per un territorio che in passato ha patito danni significativi a causa delle disastrose esondazioni dell’Argentina, l’ultima nel 2020. Le opere in fase di realizzazione infatti garantiranno la messa in sicurezza idraulica del torrente rispetto alle piene duecentennali».

In merito alla richiesta di incontro avanzata dai referenti territoriali di Confcommercio e Confesercenti, l’assessore Giampedrone ha già ribadito la propria disponibilità per una data successiva al 18 giugno.