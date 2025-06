La data da segnare in agenda è venerdì 13 giugno: torna in contemporanea in 13 città italiane il Grande Venerdì di Enzo, la più grande portfolio review nazionale organizzata dall’Art Directors Club Italiano (Adci), l’associazione che riunisce i migliori professionisti nell’ambito della comunicazione pubblicitaria. Un evento diventato punto di riferimento per giovani creativi, studenti e freelance in cerca di confronto, ispirazione e opportunità concrete.

In ricordo del copywriter e giornalista Enzo Baldoni, il Gvde è da anni uno degli appuntamenti più sentiti e partecipati della community creativa italiana. Per una sera, direttori creativi e professionisti delle migliori agenzie italiane e internazionali, con una solida esperienza maturata in progetti di rilevanza nazionale e globale, si mettono a disposizione per incontrare nuovi talenti, sfogliare i loro portfolio, condividere feedback e scoprire così le firme del futuro.

Le città coinvolte nell’edizione 2025 saranno: Torino, Genova, Milano, Bologna, Firenze, Roma, Francavilla al Mare (Chieti), Napoli, Bari, Messina, Catania, Cagliari e Mestre. Tra queste, tre new entry assolute: Catania, Francavilla al Mare e Mestre, a testimonianza di un progetto capillare che continua a crescere e si radica sempre di più sul territorio nazionale.

A Genova l’appuntamento è all’Accademia Lingustica di Belle Arti.

Partecipare è gratuito: tramite Eventbrite, occorre selezionare la città di riferimento e prenotare il proprio slot. Il Gvde è l’occasione giusta per muovere i primi passi in questo settore, capire come migliorare il proprio portfolio e confrontarsi con i player principali, guardando negli occhi chi ogni giorno fa della creatività il suo pane quotidiano.

Per maggiori informazioni e per iscriversi cliccare qui.