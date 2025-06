Costruire una risposta comune ai cambiamenti climatici che minacciano le nostre coste: è questa la sfida al centro di Tratt’Eau, il nuovo progetto transfrontaliero cofinanziato dal Programma Interreg VI-A Italia-Francia Marittimo 2021-2027, che unisce un ampio e qualificato partenariato composto da Amministrazioni pubbliche, Camere di Commercio, Enti di ricerca e Agenzie territoriali.

Il progetto coinvolge un’area strategica e fragile del Mediterraneo occidentale – Liguria, Toscana, Sardegna, Alpi Marittime e Var (Provenza-Alpi-Costa Azzurra – tra i più complessi e vulnerabili d’Europa per densità abitativa, valore economico degli insediamenti e pressione antropica. Proprio in questi territori, il fenomeno dell’erosione costiera rappresenta una minaccia crescente per l’ambiente e per le attività produttive locali.

Tratt’Eau nasce con l’obiettivo, superando i confini amministrativi, di offrire soluzioni condivise per la misurazione dei rischi, la pianificazione delle politiche costiere e l’elaborazione di strategie comuni di adattamento e mitigazione. Una visione integrata per aumentare la resilienza delle comunità e delle economie locali.

Tre i pilastri dell’intervento:

Sviluppare metodologie replicabili per valutare in modo scientifico e attendibile gli effetti di erosione e inondazione sulle attività economiche;

Quantificare l’impatto economico e sociale del fenomeno sulle imprese, le infrastrutture e l’occupazione;

Coinvolgere e sensibilizzare i decisori pubblici per promuovere politiche costiere più efficaci e proattive.

La Camera di Commercio Riviere di Liguria partecipa al progetto in qualità di partner, in sinergia con il capofila (Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur) e gli altri partner.

L’evento transfrontaliero di lancio del progetto, svoltosi il 5 e 6 giugno tra Antibes e Nizza, ha rappresentato un momento di confronto strategico tra i partner e i territori coinvolti. Durante le due giornate, ricche di interventi, visite tecniche e programmazione delle attività ed azioni da realizzare, sono emerse prospettive comuni e la volontà condivisa di costruire un futuro più sicuro e sostenibile per le nostre coste.

«Il progetto Tratt’Eau è una sfida ambiziosa – dichiara Marco Casarino, segretario generale della Camera di Commercio Riviere di Liguria – che vuole anticipare e contrastare gli effetti dell’erosione costiera sulle attività economiche. Lavoreremo insieme al partenariato per condurre gli studi e le azioni volte a definire un piano d’azione transfrontaliero, comune, coinvolgendo istituzioni, imprese e cittadini, con l’obiettivo primario di rafforzare la resilienza del territorio e degli operatori economici».