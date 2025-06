Sono quasi 17mila le opportunità lavorative offerte dalle imprese della Liguria per il mese di giugno e oltre 39mila le assunzioni previste fino a fine agosto. È quanto emerge dal Bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato mensilmente da Unioncamere e ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Confrontando i dati con lo scorso anno, le entrate programmate dalle imprese liguri nel mese di giugno sono 16.910, in linea con lo stesso mese del 2024 (+50), mentre per i prossimi mesi di luglio e agosto dovrebbe esserci un incremento delle assunzioni rispetto all’anno passato. Excelsior stima infatti una previsione di 39.460 nuovi contratti di lavoro nel trimestre giugno-agosto, 1.270 in più rispetto a quelli dello scorso anno.

A livello nazionale le entrate programmate a giugno sono invece 595mila e salgono a quasi 1,5 milioni nel trimestre giugno-agosto, con un incremento di circa 29mila unità rispetto a giugno 2024 (+5,1%) e di oltre 83mila unità sul corrispondente trimestre (+6,0%). A livello territoriale, rispetto a giugno 2024, cresce soprattutto il Sud e isole con 185mila entrate (+14mila), ma anche il Centro (123mila; +8mila) e il Nord est (144mila; +7mila); fa eccezione il Nord ovest che prevede 144mila entrate, -1mila rispetto a 12mesi fa.

Nel mese, sono positive le previsioni di assunzioni del manifatturiero con oltre 2mila contratti in più rispetto a un anno fa (+2,9%) e dei servizi (+28mila contratti; +6,4%), mentre registrano una flessione le costruzioni (-1mila contratti; -2,6%).

Pur rimanendo elevata (45,4%), la difficoltà di reperimento incontrata dalle imprese nel reclutare il personale risulta in flessione di oltre 2% rispetto a 12 mesi fa.