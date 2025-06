Frecce tricolori sul porto di Genova, questa mattina a celebrare il ritorno di nave Amerigo Vespucci, la nave scuola della Marina militare che conclude il suo tour mondiale, in occasione della Giornata della Marina militare.

Davanti allo specchio acqueo di Ponte Parodi, l’omaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha passato in rassegna lo schieramento in mare dei mezzi della Marina Militare e ha ricevuto il tradizionale saluto alla voce, accompagnato tra gli altri dal ministro della Difesa, Guido Crosetto. Ad accogliere successivamente Mattarella in banchina alcune decine di bambini che sventolano il tricolore. Lo scrive l’Agenzia Dire.

In due anni di navigazione, nave Vespucci ha percorso quasi 50.000 miglia nautiche, pari a oltre due volte la circonferenza terrestre, e toccato cinque continenti, 32 Paesi, 53 porti, di cui 20 nel Mar Mediterraneo. Il 5 aprile 2024 anche il passaggio a Capo Horn. Stamattina, ad accompagnare nave Vespucci nel suo ingresso a Genova, le altre imbarcazioni a vela della Marina militare.

Alla cerimonia anche gli ambasciatori italiani dei Paesi in cui Vespucci ha ormeggiato. Le celebrazioni per la conclusione del tour mondiale proseguiranno anche in serata. Dopo l’approdo di stamattina a Ponte Parodi, il veliero domani si sposterà al Molo Vecchio, davanti ai Magazzini del Cotone, e sarà visitabile al pubblico fino al 14 giugno. Al Porto antico del capoluogo ligure anche il “Villaggio Italia” che ospiterà concerti, mostre, conferenze, appuntamenti per i più piccoli e stand tematici.

Domenica 15, il veliero lascerà Genova per tornare alla Spezia, sede di assegnazione, dove effettuerà una sosta lavori prima di tornare in mare nel 2026, per un’altra campagna.