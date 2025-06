“Cosa posso fare per cambiare il futuro della Terra?” È il titolo dell’evento inserito all’interno del Festival Blue al Blue District di Genova. L’iniziativa, in programma il 10 giugno alle 14, è a cura di En-Roads – climate interactive e Sdi e prevede la simulazione di una Cop, Conferenza delle parti, sul clima per farne comprendere le complessità e le opportunità.

Il Simulatore EN-Roads (Energy Raid Overvue and Decisions Support) sviluppato da Climate Interactive, Ventana e MIT Sloan, è uno strumento interattivo e dinamico per comprendere come, istituzioni, industrie, associazioni e singoli cittadini possono compiere scelte pratiche e consapevoli per contrastare i cambiamenti climatici.

I partecipanti coinvolti nella simulazione saranno suddivisi in otto rappresentanze delle principali tematiche mondiali (dai Paesi in via di sviluppo alle tecnologie Green), si confronteranno per comprendere le dinamiche di interazione fra gli aspetti Esg e simuleranno una complessa attività di negoziazione finalizzata a raggiungere gli obiettivi sul clima stabiliti dalla Conferenza di Parigi del 2015. Dovranno calarsi nell’entità che rappresenteranno spogliandosi delle proprie opinioni personali mirando, invece, a mantenere i vantaggi per i propri rappresentati, ma contribuendo a un miglioramento globale del clima.

L’attività sarà coordinata da un Ambassador EN-Roads che rappresenta anche il Sydic (International System Dynamics Society) Italian Chapter che mira alla diffusione del Pensiero Sistemico e la complessità propria dei sistemi interconnessi e interdipendenti.