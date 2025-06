Gnv, compagnia di traghetti del Gruppo Msc, ha ufficialmente inaugurato le nuove rotte che collegano la Francia e l’Algeria, in particolare le città algerine di Algeri e di Bejaia al porto francese di Sète.

L’avvio delle operazioni è stato celebrato con due cerimonie a Sète e ad Algeri a bordo di Excellent, la nave che opererà su entrambe le tratte, alla presenza dei rappresentanti istituzionali, stakeholder e media locali, segnando l’ingresso ufficiale della Compagnia nel mercato algerino a seguito dell’annuncio dello scorso aprile.

Gnv opererà due collegamenti settimanali tra l’Algeria e la Francia: Algeri – Sète e Bejaia – Sète. La nave Excellent è stata recentemente rinnovata a bordo con servizi pensati per rispondere specificatamente alle esigenze del mercato algerino, tra cui cucina halal, sala preghiera e spazi dedicati alle famiglie.

Con l’apertura di queste nuove rotte, Gnv rafforza ulteriormente la propria presenza nel bacino del Mediterraneo, ampliando l’offerta di collegamenti dedicati all’area del Maghreb.

Matteo Catani, amministratore delegato di Gnv, dichiara: «Siamo particolarmente orgogliosi di inaugurare oggi questa nuova linea di collegamento tra l’Algeria e l’Europa, un progetto frutto di un lavoro decennale in cui Gnv ha creduto sin da subito e che rappresenta un grande passo di ulteriore sviluppo per la nostra compagnia. Gnv è l’armatore con la flotta di traghetti Ropax a lunga distanza con il maggior numero di letti disponibili al mondo e quindi la più adatta ad operare viaggi di questo tipo. Inoltre, potremo mettere a frutto il know how e l’esperienza maturati in oltre vent’anni nei collegamenti tra le sponde del Mediterraneo e anche se certamente dovremmo imparare e integrare le specificità del mercato algerino ci impegneremo al massimo per farlo al meglio e nel più breve tempo possibile. Crediamo infatti fortemente nelle potenzialità del mercato algerino e siamo convinti di contribuire alla sua crescita, sia in termini di servizio che di ampliamento dell’offerta. Gnv intende offrire il proprio contributo non solo in qualità di vettore di trasporto ma anche in qualità di infrastruttura integrata, abilitando circuiti e filiere economico-sociali, favorendo così uno sviluppo condiviso con i territori serviti».