Fine settimana all’insegna dell’arte e della ceramica nella sede di Savona della Camera di Commercio in occasione del Festival della Maiolica 2025 che dal 5 all’8 giugno terrà banco nei Comuni della Baia della Ceramica.

Da venerdì 6 giugno a domenica 8 giugno, con orario continuato 10-19, nel salone situato al piano terra della Camera di Commercio (in via Quarda Inferiore) andrà in scena una mostra collettiva che vedrà protagoniste le manifatture del Sud Est della Sicilia valorizzate attraverso il progetto KeramoSicilia, realizzato dalla Camera di Commercio del Sud Est Sicilia con l’obiettivo di promuovere la produzione ceramica delle sei città di Caltagirone (CT), Santo Stefano di Camastra (ME), Sciacca (AG), Burgio (AG), Monreale (PA) e Collesano (PA), per tutelare l’originalità e il design delle maioliche Made in Sicily. L’inaugurazione ufficiale è in programma sabato 7 giugno alle ore 12.

Sabato 7 giugno alle ore 10, Palazzo Lamba Doria sarà teatro del convegno “Ceramica IGP: tutela, territorio e identità“, organizzato dalla Confartigianato Savona e dalla Camera di Commercio per mettere in luce gli aspetti salienti del sistema di certificazione nazionale per valorizzare la tradizione e creare futuro per l’artigianato locale. Dopo i saluti istituzionali dei rappresentanti di Regione Liguria, Comune di Savona, Camera di Commercio Riviere di Liguria e Unioncamere Sicilia, i lavori saranno aperti dalla relazione di Antonio Lirosi, direttore generale per la proprietà industriale – Ufficio Italiano brevetti e marchi del ministero delle Imprese e del Made in Italy, che parlerà del “Riconoscimento delle Igp per l’artigianato locale”, illustrando il percorso e le novità normative. A seguire, Erika Liberati, presidente nazionale Confartigianato Ceramica, parlerà di “Strumenti e risorse per le imprese artigiane”. Nadia Carboni, direttrice Aicc – Associazione Italiana Città della Ceramica, chiuderà le relazioni con un intervento su “Il valore del territorio e dell’aggregazione: l’esperienza AICC”.

Nelle giornate di sabato 7 (dalle 16 alle 17) e domenica 8 (dalle 10 alle 11) Palazzo Lamba Doria aprirà le sue porte ai visitatori e agli appassionati d’arte per mostrare le proprie bellezze artistiche, attraverso alcune visite guidate a cura di Giovanni Borrello. Le visite sono gratuite ma è necessaria la prenotazione da inviare via email a turismo@rivlig.camcom.it.