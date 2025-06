Il Centro di Servizio per il Volontariato della città metropolitana di Genova – Celivo – presenta alla cittadinanza la 23ª edizione consecutiva del proprio Bilancio sociale, che fotografa un anno di impegno costante al fianco degli Enti del Terzo Settore (Ets) e dei cittadini, con oltre 20 mila servizi erogati gratuitamente nel corso del 2024.

La versione digitale è già disponibile sul sito. Il documento descrive in modo dettagliato le attività svolte, coerenti con la programmazione approvata dall’organo territoriale di controllo (Otc) Liguria.

Nel 2024 Celivo ha rafforzato il proprio ruolo di punto di riferimento per il volontariato locale, operando in linea con le Linee Guida nazionali e gli indirizzi della Fondazione Onc (Organo Nazionale di Controllo). Particolarmente significativo è stato l’impegno nel supportare le organizzazioni rispetto alla Riforma del Terzo Settore, offrendo consulenza, formazione, documentazione e strumenti di comunicazione, in risposta a una domanda crescente di accompagnamento.

Un dato che conferma la vitalità del territorio è l’aumento costante degli Ets iscritti al Runts (Registro Unico Nazionale Terzo Settore), una tendenza destinata a proseguire anche nei prossimi anni.

Stefano Dossi, presidente del Celivo, commenta: «Redigere e pubblicare il Bilancio Sociale significa restituire in modo trasparente quanto realizzato, valutare l’efficacia delle azioni intraprese e orientare le scelte future. È uno strumento utile sì per rendicontare, ma anche per migliorare».

Consulenze, formazione, ricerca di volontari

Nel 2024 Celivo ha raggiunto con i suoi servizi 1.159 ETS, di cui 206 nuovi utenti rispetto all’anno precedente. I volontari che hanno beneficiato dei servizi sono stati 11.437. Le attività hanno incluso 3.350 consulenze (fiscali, amministrative, comunicative, digitali, assicurative e altro), 35 corsi di formazione con oltre 1.500 partecipanti, e 227 appelli di ricerca volontari.

Un impegno particolare è stato rivolto agli studenti: tra 1.839 studenti formati e 183 coinvolti in percorsi Pcto presso gli Ets, Celivo ha promosso attivamente l’incontro tra le nuove generazioni e il mondo del volontariato grazie anche alla collaborazione con le scuole superiori e l’Università degli Studi di Genova.

Un volontariato sempre più connesso

Importanti i numeri anche sul fronte della comunicazione digitale: 260 mila visualizzazioni del sito, quasi 10 mila iscritti alla newsletter e 23 video pubblicati su YouTube. Gli strumenti digitali e informativi sono stati potenziati per garantire accesso semplice e diffuso a documentazione, consulenza e orientamento.

Nasce CSVnet Liguria

Tra gli obiettivi raggiunti nel 2024, una migliore cooperazione a livello regionale: è nata ufficialmente CSVnet Liguria, la confederazione dei Csv liguri, formata da Csv Polis, Ponente Ligure Solidale Odv, Celivo e Csv Vivere Insieme La Spezia Odv. La formalizzazione è avvenuta il 9 gennaio ed è stata riconosciuta da Csvnet nazionale il 2 febbraio: un passaggio importante per il rafforzamento della rete a livello regionale.

Nuovi soci

La campagna di ampliamento della base sociale di Celivo ha dato buoni risultati: 12 nuovi soci sono entrati a far parte della compagine associativa, rafforzando così la rappresentatività e il radicamento nel territorio.

«Il Bilancio Sociale restituisce in modo trasparente l’impegno di Celivo a favore del volontariato sul territorio, nel rispetto delle funzioni assegnate. I risultati raggiunti nel 2024 confermano l’utilità concreta dei servizi erogati per il supporto al Terzo Settore» afferma la direttrice del Celivo, Simona Tartarini.

Il Bilancio Sociale rendiconta tutta l’attività del Celivo. Al capitolo 6 sono descritte le attività svolte nell’esercizio delle funzioni previste dall’art. 63 del Codice del Terzo Settore per i Centri di servizio per il Volontariato.

Il documento completo e la scheda riassuntiva sono disponibili online.