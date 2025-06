Dopo quasi 2 anni dall’inizio dei lavori di restauro, il Parco di Villa Durazzo Pallavicini di Pegli può di nuovo accogliere il pavimento a mosaico nella Sala degli stucchi del Castello del Capitano.

È un evento che i gestori definiscono eccezionale “perché decisamente ardita è stata l’operazione che ha richiesto un intervento di restauro sui generis in cui le tecniche che si usano per gli affreschi sono state applicate ad un pavimento a mosaico”.

Il Parco è stato costruito tra il 1840 e il 1846 dal marchese Ignazio Pallavicini su disegno dell’architetto e scenografo Michele Canzio.

Si configura come museo a cielo aperto realizzato secondo un percorso scenografico teatrale con 15 scenografie, una delle quali è il Castello del Capitano che ospita la Sala degli Stucchi. Dopo la morte del marchese e vari passaggi di eredità, il Parco diventa di proprietà comunale nel 1928, iniziando la sua fase di declino e progressivo deterioramento per abbandono e vandalismo. Nel 2016 dopo 6 anni di restauro, il Comune di Genova decide di mettere a bando il bene e la concessione viene affidata all’Ati di Villa Durazzo Pallavicini, che ancora oggi opera nel Parco per la sua tutela, restauro e fruizione. Nonostante un integrale risanamento, il pavimento della sala degli Stucchi non ha sopportato il calpestio dei visitatori e nel 2023 l’Ati ha deciso di affrontare l’urgenza del suo recupero per restituire l’accesso alla sala.

Per non perdere il mosaico originale, si è previsto un intervento eccezionale che è stato sostenuto da una raccolta fondi che, grazie a piccoli e grandi donatori, ha permesso di raccogliere 24.400 euro: un recupero a “strappo” del mosaico che, dopo essere stato tagliato in otto grandi spicchi, è stato sollevato e poi portato presso il laboratorio di restauro specializzato di Vigo Mosaici a Campo Ligure.

Il mosaico recuperato è diventato così un cimelio da esporre; uno spicchio è oggi posizionato nella sala da toilette del Castello mentre gli altri sette attendono una consona collocazione sempre all’interno del Parco. Nel frattempo, grazie ai fondi del bando Prima di Fondazione Compagnia di San Paolo, i mosaicisti hanno realizzato una copia esatta dell’originale, oggi posata nella Sala degli Stucchi. In questo modo il Parco può riaprire l’accesso alla sala e permettere ai visitatori di camminare sulle oltre 500 mila tesserine di marmo policromo mentre, nello stesso tempo può ammirare il mosaico originale conservato al piano terra. Una avventura che ha restituito la complessità dell’opera d’arte ai visitatori e alle future generazioni.

L’inaugurazione ufficiale si terrà sabato 7 giugno alle 10 al Parco di Villa Durazzo Pallavicini. Da quella data in poi, il pavimento sarà visibile a tutti i visitatori del Parco durante le aperture di tutti i week end e nei festivi dalle 10 alle 19.30 (ultimo ingresso alle 17.30).