La 14^ edizione di Expandere Liguria, a cura della Compagnia delle Opere Liguria, si terrà martedì 17 giugno nella Villa del Principe a Genova. Il titolo di quest’anno è: “Il rischio del nuovo”. I lavori inizieranno alle 14.30 e termineranno alle 18.45.

Expandere è l’appuntamento fondamentale del percorso associativo di Cdo Liguria: una giornata intera dedicata al lavoro su un tema strategico per lo sviluppo d’impresa, rappresentando un’occasione unica di incontro, formazione e networking. Dal 2012, è l’unico evento in Liguria che unisce formazione esperienziale e networking, rivolto a piccole imprese, professionisti e opere sociali, aperto a tutte le realtà del territorio regionale e limitrofo.

Durante la giornata del 17 giugno, circa 150 imprenditori di vari settori affronteranno insieme i radicali cambiamenti che le loro realtà stanno vivendo. Le sfide di oggi riguardano le persone al lavoro, la gestione del tempo e un approccio innovativo alla sostenibilità integrale — temi quotidiani ma anche rivoluzionari per imprese e comunità professionali.

Lavoriamo in scenari inediti e di grande cambiamento, e l’evento invita a riflettere sul cammino percorso e sulle sfide future, come persone, imprese, opere sociali, professionisti e comunità. Solo così si può affrontare con fiducia il “rischio” e il “nuovo”:

Il “rischio” come voglia di mettersi in gioco, fiducia nel confronto e nelle relazioni per generare opportunità e innovazione. Il “nuovo” come apertura alla sperimentazione critica, in un mondo che cambia grazie a tecnologia, trasformazioni sociali e nuovi approcci al lavoro.

Expandere approfondirà queste sfide nelle quattro dimensioni concrete del lavoro:

persone e architettura del lavoro

decisioni per la crescita delle pmi

sostenibilità integrale

tecnologia e intelligenza artificiale

La prima sessione

Inspiration Lab

Tre imprenditori di eccellenza condivideranno le loro esperienze nel “rischio del nuovo”, raccontando approcci e strategie su lavoro, sostenibilità, tecnologia e decisioni strategiche per il futuro:

Antonio Civita, ceo di Panino Giusto, che ha trasformato il brand in realtà internazionale con 32 locali.

Riccardo Pompili, ceo del Gruppo De Wave, leader mondiale nell’allestimento navale per interni di navi da crociera e yacht.

Ruggero Spagliarisi, presidente di Aedes srl, azienda di costruzioni civili e industriali con una lunga tradizione familiare.

Sessione Opere sociali

Con Emanuele Frontoni, professore ordinario dell’ Università di Macerata.

“Tecnologia e intelligenza artificiale per le opere sociali”, un laboratorio interattivo e concreto per confrontarci su problemi reali legati alla gestione delle opere.

Novità di quest’anno: nella seconda parte dell’evento si potranno sperimentare in prima persona le soluzioni presentate negli Experience Lab:

Palestra-AI: prove pratiche di intelligenza artificiale e tecnologia applicata ai processi aziendali.

Palestra-ADL: con l’aiuto di 10 direttori del personale di Aidp (Associazione italiana direttori del personale), focus sulla gestione delle persone, dalla soddisfazione economica alla conciliazione vita-lavoro, formazione, valori aziendali e attenzione alla persona.

Palestra-ESG: simulazioni e demo per scoprire la sostenibilità e le strategie di crescita.

Altra novità di quest’anno: verrà utilizzata Swapcard per migliorare e sistematizzare il networking.

Attraverso la piattaforma sarà possibile iscriversi alle varie sessioni, riservare il proprio posto e richiedere appuntamenti per incontri di networking in modo semplice ed efficace.

Programma

Plenaria iniziale ore 14.30-15.10

Massimo Panìco, formatore e coach: “ll rischio del nuovo: rock in Azienda!”

Prima sessione ore 16.10-16.30

Inspiration Lab

Conversazioni imprenditoriali c sul “Rschio del nuovo” e sui temi: Architettura del lavoro, Decisioni per la crescita, Sostenibilità ed ESG, Tecnologia e AI con

Antonio Civita, Riccardo Pompili, Ruggero Spagliarisi.

16.30-17.00 Coffee Break

Seconda sessione ore17.00-18.15

Experience Lab

Palestra-Ai – Intelligenza Artificiale e Tecnologia

Palestra-Adl – Architettura del Lavoro

Palestra-Esg – Sostenibilità e Crescita

Laboratori interattivi, con esercitazioni pratiche, simulazioni, demo e anteprime.

Plenaria finale ore 18.15-18.45

Massimo Panìco… tira le fi la con il “rock in azienda”

e premia i vincitori dei quiz interattivi!

Apericena di networking

Per costi e iscrizioni clicca qui

Per maggiori info scrivi via e-mail a:

info@cdoliguria.org